Экспертиза одобрила проект сквера у Центрального рынка Перми

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) одобрила первый этап работ по строительству транспортной развязки у Центрального рынка в Перми, в рамках которого запланировано создание сквера в 181-м квартале, на месте бывшей инфекционной больницы. Об этом сообщает «Новый Компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «Архитектура Перми» Фото: телеграм-канал «Архитектура Перми»

Проектную документацию по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении работ подготовило ООО «Проектная фирма «Орта». Сквер предполагается построить на участке, который находится в границах территории объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г.В. Флейшер» (ул. Пушкина, 96). Здание представляет собой памятник архитектуры начала 20 века. Сквер расположится между Центральным рынком, улицами Пушкина, Революции и Куйбышева.

Работы будут включать в себя снос двух нежилых зданий, которые не входят в ОКН, устройство сетей электро- и водоснабжения, водоотведения, наружного освещения, канализации, системы видеонаблюдения, тротуаров, газона, установку малых архитектурных форм и благоустройство территории со скамейками, урнами и велопарковкой.

Будущий сквер получил название «Александровский». Его создание является начальной фазой проекта по возведению транспортной развязки на пересечении нескольких улиц, включая ш. Космонавтов. На строительство сквера выделено 488,5 млн руб. Ожидается, что работы завершат до конца 2026 года.