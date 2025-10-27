Дмитрий Денисов переизбран мэром Калуги

Городская дума Калуги переизбрала Дмитрия Денисова на должность главы городского округа, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Помимо Дмитрия Денисова на пост городского главы претендовали еще два кандидата: депутаты городской думы Виктор Тарасенков (ЛДПР) и Иван Родин («Партия пенсионеров»). Местное издание «Калужская неделя» сообщило, что на тайном голосовании парламента господину Денисову отдали предпочтение 28 депутатов. Господа Тарасенков и Родин получили по одному голосу.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил мэра с переизбранием. «Многое удалось сделать для улучшения жизни калужан, привлечения гостей в областную столицу»,— написал глава региона в Telegram-канале о предыдущем сроке Дмитрия Денисова. Губернатор отметил, что в будущем ждет от подчиненного обновления коммунальной инфраструктуры города. «И в целом — чтобы Калуга становилась уютнее и краше. А жизнь калужан — комфортнее и благополучнее»,— подчеркнул господин Шапша.

Дмитрий Денисов был назначен врио городского главы в декабре 2019 года. Городская дума утвердила его в должности в ноябре 2020 года. Срок его полномочий истек в сентябре.

Степан Мельчаков