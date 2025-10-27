В Башкирии власти задолжали бизнесмену 1,6 млн рублей за оснащение школ

По требованию прокуратуры Ермекеевского района предпринимателю выплатили около 1,6 млн руб. долгов за поставку оборудования для оснащения предметных кабинетов школ в рамках проекта «Молодежь и дети».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в мае образовательные учреждения заключили муниципальные контракты на поставку средств обучения. Поставщик исполнил обязательства, но заказчики контракты не оплатили.

Прокуратура возбудила дела о нарушении срока и порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта (ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ) и внесла представления об устранении нарушений.

Майя Иванова