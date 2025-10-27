Двоих подозреваемых в незаконной легализации мигрантов задержали в Удмуртии

В Ижевске задержаны гражданка России и гражданин иностранного государства, подозреваемые в организации незаконной легализации мигрантов (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что фигуранты создали индивидуальное предпринимательство и заключили 140 фиктивных трудовых договоров для иностранных граждан.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они помещены в следственный изолятор. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Анастасия Лопатина