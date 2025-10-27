В Магнитогорске соревнования по фигурному катанию посетили почти 60 тыс. человек

С 22 по 26 октября в Магнитогорске прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию «Гран-При России – Звезды Магнитки». За пять дней мероприятие посетили более 58,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба фонда поддержки спорта Челябинской области.

В соревнованиях приняли участие 129 спортсменов — 73 юниора и 56 мастеров. В танцах на льду среди юниоров победили Мария Фефелова и Артем Валов, а среди мастеров спорта — Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

В парном катании — Зоя Ковязина и Артемий Мохов, а также Евгений Мухортова и Дмитрий Евгеньев. В соревновании по мужскому одиночному катанию победу среди юниоров одержал Арсений Федотов, а среди мастеров — Марк Кондратюк. Среди женщин золото получили Маргарита Базылюк и Аделия Петросян.

Ольга Воробьева