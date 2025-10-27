Минобороны: «Искандер-М» и Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ

Минобороны России сообщило о ракетно-бомбовом ударе по позициям Вооруженных сил Украины в районе Водолажского на Красноармейском направлении. В операции участвовали комплексы «Искандер-М» и истребители-бомбардировщики Су-34.

Ведомство опубликовало видео, где показан удар по скоплению живой силы и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Цели были выявлены с помощью российского беспилотника.

После доразведки цели были поражены ракетами «Искандер-М» и фугасными авиабомбами, сброшенными с Су-34. В сообщении Минобороны отмечается, что использовались бомбы с модулями планирования и коррекции.