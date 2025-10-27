Челябинку отправили на пять лет в колонию-поселение за смерть пассажира в аварии

Красноармейский районный суд признал виновной 44-летнюю жительницу Челябинска в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пассажира другой машины (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав на полтора года, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что вечером 17 октября прошлого года горожанка в состоянии опьянения двигалась на автомобиле Lada Vesta по дороге Челябинск — Новосибирск в Красноармейском районе. Во время обгона она попыталась вернуться на свою полосу, так как заметила встречную машину Toyota Corolla Ceres. Однако в этот момент транспортное средство местной жительницы столкнулось с автомобилем Renault Sandero, который она обгоняла. Водитель потеряла управление и врезалась в приближающуюся машину Toyota. В результате аварии пассажир этого транспортного средства скончался в тот же день в больнице.

При проведении медицинского освидетельствования установлено, что горожанка во время ДТП находилась под воздействием амфетамина. Суд согласился с мнением стороны обвинения о назначении наказания в виде реального лишения свободы, но в качестве смягчающего вину обстоятельства учел беременность фигурантки и отправил ее в колонию-поселение.

Виталина Ярховска