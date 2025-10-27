Капремонт дороги к Харабалинской птицефабрике завершится в ноябре

В следующем месяце завершится капремонт дороги к Харабалинской птицефабрике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Специалистам предстоит отремонтировать в общей сложности свыше 2 км дороги. Соответствующие работы стартовали в начале этого месяца. На сегодняшний день подрядчик выполнил 50% от всего объема.

По словам господина Бабушкина, рабочие проводят фрезерование старого покрытия, подготовку основания и укладку двухслойного асфальтобетона. Отремонтированная дорога, как он добавил, оптимизирует логистику и обеспечит бесперебойные поставки продукции.

Павел Фролов