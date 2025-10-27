Томский «Холдинг молоко» ввел в эксплуатацию молочную ферму за 2,8 млрд рублей

ООО «Большедороховское молоко» (входит в томский «Холдинг молоко») завершило строительство молочной фермы в селе Больше-Дорохово Асиновского района Томской области. Инвестиции в новое предприятие составили 2,8 млрд руб., оно рассчитано на 2 тыс. голов дойного стада. Проектная мощность комплекса составляет 22 тыс. т молока в год.

По данным администрации региона, строительство фермы началось в 2023 году. С вводом ее в эксплуатацию, уровень обеспеченности молоком собственного производства в области увеличится с 50% до 58%. Компания является крупнейшим вертикально интегрированным холдингом на молочном рынке региона.

ООО «Холдинг молоко» зарегистрировано в Томске в 2022 году, в него входят ООО «Большедороховское молоко» (молочная ферма в Асиновском районе), ООО «Деревенское молочко - сырный двор» (производство сыра), ООО «Деревенское молочко» (молочный завод в Северске), ООО «Сибирское молоко» (ферма в Асиновском районе). Генеральный директор предприятия и основной бенефициар холдинга —Кирилл Новожилов (через «ХМ-Инвест» владеет 64% уставного капитала), Светлана Хисматуллина (26%) и Андрей Касаткин (10%).

По данным Rusprofile, выручка компании в 2024 году составила 11 млн руб., что на 7% выше показателя 2023 года (10,3 млн руб.). Убыток достиг 1,1 млн руб. против 57 тыс. руб. годом ранее.

Лолита Белова