Путин утвердил соглашение с КНР о взаимной защите инвестиций

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации нового межправительственного соглашения с КНР. Согласно документу, власти двух стран договорились о поощрении и взаимной защите инвестиций. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Глава Минэкономики России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао подписали соглашение 8 мая 2025 года. 21 и 22 октября его приняли в Госдуме и в Совфеде. Соглашение гарантирует, что условия для инвесторов из страны-партнера будут не менее благоприятными, чем для национальных или иностранных инвесторов.

Россия и Китай обязуются выплачивать компенсацию в случае национализации инвестиций друг друга или нанесения им иного ущерба. Страны также будут обязаны выплатить компенсацию по решению международного арбитража, если тот сочтет, что они не исполняют свои обязательства по соглашению. Также документ предусматривает разрешение споров между сторонами.

Максим Решетников говорил, что документ «обеспечит инвесторам долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды».