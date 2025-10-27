Путин обсудил с Токаевым предстоящие переговоры в Москве

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жомарт-Токаев провели телефонный разговор. Лидеры, в частности, обсудили их предстоящие переговоры в Москве в ноябре, а также другие двусторонние вопросы, сообщил Кремль.

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

«Главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран. Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире»,— говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.

Касым-Жомарт Токаев прибудет в Россию 12 ноября. Об этом он сообщил на полях второго саммита «Россия — Центральная Азия» 9 октября, который посетил и Владимир Путин. Казахстанский лидер отмечал, что «несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения», Россия остается союзником и стратегическим партнером Казахстана.

Лусине Баласян