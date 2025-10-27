Чиновницу мэрии Новосибирска отправили в СИЗО за махинации при закупке жилья

Центральный райсуд Новосибирска поместил в СИЗО до 17 декабря эксперта отдела закупок и контроля за использованием жилых помещений департамента по соцполитике мэрии Новосибирска Елену Дебцову. Ей вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщают суды общей юрисдикции региона.

Ранее суд также поместил под стражу еще одного фигуранта этого дела, начальника юридического отдела ООО «Р-Развитие» Павла Повышева. Также обвинения в злоупотреблении полномочиями предъявлены начальнику отдела закупок и контроля за использованием жилых помещений Юрию Двойцеву.

О возбуждении уголовного дела в отношении чиновников стало известно 23 октября. Согласно версии следствия, Юрий Двойцев в июне 2025 года вместе с подельниками организовал приобретение мэрией 15 квартир для детей-сирот по завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается в сумму около 18 млн руб. Кроме того, считают правоохранители, в мае-июле начальник отдела приобрел три квартиры, требующие ремонта, оформил недвижимость на аффилированную компанию и продал ее горадминистрации.

Таким образом, незаконный заработок чиновника составил 5 млн руб., установило следствие.

Александра Стрелкова