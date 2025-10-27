Куда пермякам обращаться при проблемах с отоплением в квартирах

В начале отопительного сезона компания «Т Плюс» напоминает о разграничении зон ответственности за теплоснабжение между поставщиком тепла и управляющими организациями домов.

Кто за что отвечает?

• «Т Плюс» (и другие теплоснабжающие организации):

Отвечают за подачу теплоносителя до границы дома — до ввода в здание.

Контролируют параметры теплосети на входе в многоквартирный дом.

• Управляющая компания – УК или ТСЖ:

Отвечают за всё, что происходит с системой отопления внутри дома.

Их обязанности: подготовка к зиме, наладка, регулировка и ремонт стояков, радиаторов (батарей), полотенцесушителей и других элементов внутридомовой системы.

Алгоритм действий для жителей, если в квартире холодно:

Проблемы: холодные батареи, тепло есть только в одной комнате, неравномерный прогрев по этажам.

Первый и обязательный шаг — обратиться в свою управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Именно они несут ответственность за устранение неисправностей во внутридомовых сетях.

УК/ТСЖ обязаны принять заявку, проинформировать о состоянии теплоснабжения дома и провести необходимую регулировку.

Почему это важно именно в начале отопительного сезона?

В период старта подачи отопления, когда на улице еще не мороз, ключевую роль для комфортной температуры в квартирах играет внутридомовая регулировка. Своевременные действия УК по настройке системы часто являются самым эффективным способом решения проблем.

Куда звонить для справок о работе теплосетей?

• Тепловая справочная служба «Т Плюс»: (342) 259-39-98

• Интернет-портал: https://tss.tplusgroup.ru/ (выберите регион и введите адрес дома).

