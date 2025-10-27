Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как появился один из самых популярных соусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Кетчуп давно стал символом победного наступления единообразного американского фастфуда на оригинальную кухню. Однако, как ни странно, популярный соус имеет китайское происхождение.Правда, как это случается с адаптированными сериалами и эстрадными звездами, на пути к славе он изменился до неузнаваемости.

Южнокитайский «ке-циап», малайский «китсап» и индонезийский «кекап» —все это разновидности пикантного соуса из ферментированных анчоусов. Необычный специалитет подхватили в XVII веке голландские и британские торговцы, доставив рецепт сначала в Старый, а затем и в Новый Свет.

Но прелесть подгнивших анчоусов европейские кулинары не оценили и заменили их помидорами, окультуренными ацтеками и вывезенными в Европу испанскими конкистадорами. А мировую славу кетчупу обеспечил американец немецкого происхождения Генри Хайнц. Вот такая истинно интернациональная история успеха.

Павел Шинский