В Самаре оштрафовали владельца маломерного судна за незаконную перевозку пассажиров

Мировой судья судебного участка №25 Ленинского судебного района Самары привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии» судоводителя. Ему назначили штраф в размере 25 тыс. руб. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Летом этого года вблизи Ульяновского спуска в акватории реки Волга владелец маломерного судна марки Silver Eagle оказывал услуги по перевозке пассажиров. Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта у него не было. Незаконное оказание транспортных услуг могло создать угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Руфия Кутляева