В Астрахани глава отдела УГИБДД попал под следствие за мошенничество на 1,3 млн

Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении начальника контрольно-профилактического отдела УГИБДД УМВД России по Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в мае 2022 года фигурант убедил предпринимателя, что за денежное вознаграждение добьется непроведения проверки в отношении его фирмы по приему металлолома. С июня по декабрь того же года последний передал свыше 1,3 млн руб., которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Выполнять обещанное фигурант не собирался.

Суд по ходатайству следствия постановил заключить начальника контрольно-профилактического отдела под стражу. СК выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

Павел Фролов