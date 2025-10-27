Стихотворная форма закрылась уголовной

К десяти годам лишения свободы со штрафом в 1,5 млн руб. приговорил Хамовнический райсуд Москвы основателя платежной системы Chrono Pay Павла Врублевского. Он был признан виновным в хищении средств клиентов Сбербанка в объеме 535 тыс. руб., отмывании денег, а также в неправомерном обороте средств платежей на сумму более чем 400 млн руб. Трое других фигурантов, в том числе выступивший с последним словом в стихах программист, были осуждены на сроки от четырех до восьми лет. Защита, несогласная с приговором, намерена его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель платежной системы Chrono Pay Павел Врублевский признан виновным по четырем статьям УК и получил десять лет

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Основатель платежной системы Chrono Pay Павел Врублевский признан виновным по четырем статьям УК и получил десять лет

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Для того чтобы огласить приговор, судье Марине Сыровой, которая получила известность после вынесения приговора участницам панк-группы Pussy Riot, потребовалось 15 минут. При этом лишь 23 октября она наконец рассмотрела и отклонила заявленные много месяцев назад ходатайства защиты о ее отводе, а также заслушала прерванное по неизвестной причине еще в феврале последнее слово подсудимых, в котором ей осталось выслушать лишь 24-летнего программиста Матвея Ведяшкина.

Последний, находившийся в ходе следствия и судебного процесса под подпиской, подготовил его в стихах, а финальную часть — прозой. В своей речи он заявил, что действительно виновен, но не в том, что ему инкриминируют, а в том, что, еще учась в школе, в интернете принял заказ на изготовление сайта с доменным именем king-donate.com.

«Я не обманывал людей, я ни у кого ничего не украл. Я виновен лишь в том, что не проверил, с кем я работал, и, возможно, не приложил усилий узнать, что то, в чем я оказался замешан, вредит людям»,— сказал молодой человек, в настоящее время студент третьего курса Высшей школы экономики.

Своим ходом на приговор также приехала в суд и находившаяся под домашним арестом безработная Надежда Акимова, которую следствие считает фактическим руководителем ООО «Вангуд».

Главный же фигурант дела — руководитель ООО «Хронопэй Восток» Павел Врублевский и сотрудник этой компании Алексей Беляев были конвоированы из СИЗО, где оба находятся с марта 2022 года.

Судья признала всех четверых подсудимых виновными в мошенничестве в особо крупном размере, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ).

По совокупности преступлений она назначила Павлу Врублевскому десять лет колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн руб. Андрей Беляев получил на два года меньше — восемь лет заключения со штрафом 1 млн руб. Надежда Акимова была осуждена на шесть лет с аналогичным штрафом. Матвею Ведяшкину же судья назначила четыре года лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. При этом она полностью удовлетворила иски, заявленные десятью потерпевшими, которые настаивали на выплате им от 3 тыс. до 43 тыс. руб., а всего на общую сумму около 190 тыс. руб.

Суд согласился с выводами МВД, что все подсудимые входили в организованную преступную группу, которая похитила средства у клиентов Сбербанка. Хищения, как считает следствие, совершались на сайтах, где люди рассчитывали получить прибыль за участие в различных опросах, викторинах и лотереях.

При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. В деле фигурировала всего одна «техническая» компания — московское ООО «Вангуд» и один мошеннический сайт — king-donate.com.

Криминальная схема начала работу, по данным следствия, 25 декабря 2019 года, а первым потерпевшим стал житель Великого Устюга, у которого после входа на king-donate.com было неправомерно списано с карты 33,4 тыс. руб. Всего следствие установило 36 потерпевших, которые по такой же схеме потеряли 534,9 тыс. руб. Полученные деньги, следует из материалов расследования, затем были легализованы участниками группы.

Кроме того, по поддельным платежкам через расчетные счета ООО «Вангуд» в 2019–2020 годах «прогнали» 424,2 млн руб., полагает МВД. Сами фигуранты вину отрицали. Так, Павел Врублевский утверждал, что ООО «Вангуд» было лишь клиентом «Хронопэй», которому компания помогла открыть юрлицо и не была даже в курсе, что за продукты оно продает. Господин Беляев не мог стать «членом группы», так как в описанные следствием сроки еще не устроился на работу в фирму. Действия же Матвея Ведяшкина главный фигурант вообще назвал «нелепой шуткой» следствия, так как, по его словам, парень-школьник лишь взял заказ на изготовление законного сайта и внезапно стал членом ОПГ. Госпожа Акимова, по утверждению господина Врублевского, лишь помогла в назначении гендиректором ООО «Вангуд» своего брата. Защита просила подсудимых оправдать.

После оглашения приговора Надежда Акимова и Матвей Ведяшкин были арестованы в зале суда. Последний, прежде чем его увел конвой, успел крикнуть отцу, что любит его, и от растерянности забыл в зале суда куртку.

Адвокаты уже заявили, что намерены подать на приговор апелляцию. Так, защищавший Павла Врублевского Александр Ингоядов назвал назначенные подсудимым сроки чрезмерно суровыми, а вину фигурантов — недоказанной. «Ни одного факта наступления тяжких последствий по делу не установлено, а само событие преступления и их виновность вызывают большие сомнения»,— сказал он, добавив, что считает осуждение фигурантов за «кражу» излишним, а применение статьи УК о неправомерном обороте средств платежей — необоснованным.

В свою очередь, защитник Матвея Ведяшкина Андрей Васильев отметил, что не согласен не только с приговором по сути, но и с размером назначенного его подзащитному срока. «Судья неправильно применила закон, без учета того, что Ведяшкин совершил часть преступлений в несовершеннолетнем возрасте. Кроме того, он обычный дизайнер, он создал сайт, заработав за это 30 тыс. руб., а его сделали участником организованной группы»,— сказал адвокат.

Но, даже если приговор в апелляции устоит, Павел Врублевский и Андрей Беляев вскоре могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение как отсидевшие более половины срока. Дело в том, что по закону один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима. С учетом этой арифметики основатель «Хронопэй» и его подчиненный уже отсидели по пять лет и три месяца заключения.

Мария Локотецкая