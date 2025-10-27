Состоятельным семьям задают цель

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как бизнесмены ищут способы обезопасить капиталы в будущем.

Консультанты по семейному благосостоянию и менеджеры private banking нашли новое направление деятельности. Они помогают семьям, ставшим обладателями многомиллионного капитала, сформулировать, в чем их миссия. Тренд описала газета The Wall Street Journal.

Скажем, есть крупный предприниматель, 65-летний Джеймс Гарольд Уэбб, создавший сеть фитнес-клубов в Техасе и продающий франшизы. Недавно он продал свой бизнес инвестфонду и, получив деньги, всерьез озаботился. Пришло время подумать о своем наследстве и о том, как именно им распорядятся дети и внуки. Уэбб созвал семью — всего 16 человек — и вместе они придумали миссию, на которую согласились опираться в будущем. Там есть фразы вроде «Жизнь — это дар, который нельзя растрачивать попусту. Семья — это суть этой жизни, и как семья мы будем усердно работать. Мы будем усердно отдыхать. Мы будем жить, стремясь к знаниям». И так далее.

Выяснилось, что подобные миссии стараются придумать все больше семей, ставших обладателями существенного состояния. Кто-то продал спортивную команду, чью-то торговую сеть выкупил Amazon. Встревоженные успехом бизнесмены начинают размышлять, что предпринять, чтобы все не превратилось в пшик. Волну стали ловить консультанты по благосостоянию, которые организуют целые семейные съезды в отелях и на виллах, чтобы представители династии ощутили себя частью важного дела, признали другу друга его участниками и утвердили общие ценности. Ведь никто не хочет громких судебных споров или бестолковых растрат.

Популярной в этих кругах стала книга «Пропавшие миллиардеры». Она вышла в 2023 году и рассказывает об исчезнувших династиях Позолоченного века. Конечно, никто не хочет так же пропасть. Но что можно придумать? Кроме сформулированных и согласованных с семьей миссий, обладатели крупных капиталов придумывают разные уловки: например, называют семейные трасты говорящими аббревиатурами — DSTP (Don’t Spend the Principal) — буквально «Не трать основу капитала». Неясно, помогут ли миссии сохранить деньги. Богатые дети все равно не поймут когда-то бедных родителей. Зато рынок запрос на продукт понял и приступил к работе.

Яна Лубнина