«Усейн Болт, похоже, обогнал даже время»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о спортивных достижениях, которые вряд ли удастся побить в будущем.

В мире спорта есть достижения, побить которые в современном мире невозможно или почти невозможно. Подавляющее большинство из них установлены в те времена, когда допинг-контроль был не столь жестким, как сейчас. Но нынешний предел человеческих возможностей эти рекорды демонстрируют наглядно.

Самым быстрым человеком планеты в 2009 году стал ямайский бегун Усейн Болт. Дистанцию 100 м он преодолел за 9,58 секунды. Чтобы было понятней — спортсмен бежал со скоростью почти 45 км/ч. Ученые, которые в конце 1960-х исследовали возможности человеческого организма, предсказывали, что подобные достижения будут возможны только к 40-м годам XXI века. Но Болт, похоже, обогнал даже время, и пока приблизиться к его достижению не может никто.

Кстати, рекорд на стометровке у женщин, который установила Флоренс Гриффит-Джойнер в 1988-м, тоже считается вечным — 10,49 секунды. Для женщин это невероятные цифры. Только вот американка быстро завершила карьеру и умерла в 38 лет. Так что без разговоров о допинге не обошлось, хотя официально за руку чемпионку никто не ловил. Более того, федерация даже опубликовала результаты вскрытия тела Флоренс, где никаких следов запрещенных препаратов не было. По мнению экспертов, столь невероятный для женщин результат она смогла показать, потому что в тот день, в 1988-м, на турнире в Индианаполисе ей помог сильнейший попутный ветер.

Владимир Осипов