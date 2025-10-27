В Пятигорске директора компании обвиняют в невыплате зарплат

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя коммерческой организации по статье 145.1 УК РФ за невыплату заработной платы, сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что с марта по сентябрь 2025 года 11 работников предприятия не получили свои зарплаты на общую сумму более 500 тысяч рублей. При этом подозреваемые продавали материальные ценности, полученные от деятельности предприятия, а полученные деньги тратили по своему усмотрению.

Благодаря мерам, принятым следственным отделом СК России по Ставропольскому краю, часть задолженности уже погашена. В настоящее время ведутся следственные и процессуальные действия для сбора доказательств и полного погашения долгов перед работниками.

Станислав Маслаков