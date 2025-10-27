Уровень воды в Белгородском водохранилище упал на метр после ударов ВСУ

Повреждение плотины Белгородского водохранилища после ударов ВСУ привело к снижению уровня воды на один метр, сообщили ТАСС в Федеральном агентстве водных ресурсов.

В результате ударов 24 и 25 октября в водохранилище был поврежден донный водовыпуск, который обеспечивает пропуск воды ниже водохранилища, уточнили в агентстве. Также была нарушена герметичность обоих сегментных затворов. Сейчас в хранилище введен режим ЧС, идут восстановительные работы.

Белгородское водохранилище находится на реке Северский Донец, на территории Белгородского и Шебекинского районов. Створ плотины находится около села Безлюдовка. В хранилище впадают реки Топлинка, Разумная, вытекает Северский Донец. Полный объем хранилища составляет 76 млн кубических метров при нормальном подпорном уровне.

Об ударе по плотине губернатор Вячеслав Гладков сообщил днем 25 октября. Тогда он заявлял, что в случае разрушения плотины несколько населенных пунктов могут быть затоплены со стороны Харьковской области Украины. В селах, находящихся под угрозой подтопления, живут около тысячи человек, заявлял губернатор.

В тот же день власти организовали эвакуацию в ПВР для жителей сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино. Утром 27 октября господин Гладков сообщил, что ситуация на водохранилище стабильна. Он при этом призвал жителей сохранять бдительность, так как угрозы подтопления сохраняются.

Полина Мотызлевская