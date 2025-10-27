Единоличным лидером чемпионата России по футболу после 13-го тура стал «Краснодар». Южане обыграли «Рубин» на своем поле (1:0). «Локомотив» и ЦСКА отстают от лидера на два очка. Затем с отставанием в один балл идет «Зенит». За матчами 13-го тура РПЛ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Центральный матч уик-энда, где «Зенит» принимал московское «Динамо», получился нервным. В первом тайме казалось, что без драки не обойдется, особенно после того, как москвичи повели в счете. Арбитр Алексей Сухой из Люберец раздавал желтые карточки направо и налево.

Не избежал этой участи и главный тренер бело-голубых Валерий Карпин, который в одном из эпизодов даже выскочил на поле. Но в конце первой половины встречи «Зенит» счет сравнял, а после перерыва все-таки дожал гостей.В самой концовке «Зенит» забил еще раз, но гол отменили, усмотрев положение «вне игры». Вопросы к судейству были как у тех, кто принимал участие в этом матче, так и у тех, кто его смотрел. После финального свистка по этому поводу высказались оба тренера, и оба — с иронией. Валерий Карпин пытался осторожничать, но получалось с трудом:

«Матч получился эмоциональным, прежде всего с подачи судьи. Мне все понятно, а дальше вы уже сами думайте. Даже не вы, а кому надо, пускай думают».

Резюме наставника «Зенита» Сергея Семака по поводу российского судейства, как в этом матче, так и вообще в РПЛ, по идее, должно еще раз обратить внимание на проблему, которую, похоже, никто не решает: «Говорят, что на эти вопросы нет ответов. А если что-то и объясняют, то потом выходят и делают совсем другое. Поэтому, конечно же, хотелось бы понимания в спорных моментах, а их никто не комментирует. Или комментируют так, что заключение ИСК все читают с улыбкой».

Неоднозначные судейские решения были не только в центральном матче 13-го тура. Очень тонко среагировал на действия людей в черном главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. После нулевой ничьей с «Арсеналом» он обратил внимание на тот факт, что желтые карточки в его команде получали именно те футболисты, которые в случае такого нарушения должны пропускать следующую игру: «Мои учителя в тренерском цеху все время говорили, мол, когда много игроков на трех карточках, смотрите, с кем следующая игра. Арбитр – просто красавчик, "ворошиловский стрелок", мне понравилось.

Мы в первый раз проиграли борьбу, нам давали желтые карточки, игроки на желтых не могли потом бороться и играть в футбол».

Самым же неожиданным результатом 13-го тура можно назвать потерю очков «Локомотива» в матче с «Акроном».

Встреча завершилась вничью (1:1), хотя казалось, что «Локо» на ходу. После игры главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов отметил короткую дистанцию между играми Кубка и чемпионата: «Мы закончили кубковый матч в четверг в 23:00, и сегодня начинаем в час. Не прошло 72 часа для того, чтобы подготовиться к матчу чемпионата».

Несмотря на осечку, «Локомотив» остается единственной командой в РПЛ, которая не потерпела ни одного поражения. И через неделю москвичей ждет серьезный экзамен — матч в Санкт-Петербурге с «Зенитом», который сейчас в трех очках от «Краснодара». Лидеру через неделю, кстати, тоже предстоит непростое испытание — домашняя игра со «Спартаком».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов