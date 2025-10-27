На Урале мужчина с бензопилой накинулся на толпу прохожих

В поселке Арти (Свердловская область) мужчина с бензопилой накинулся на прохожих. Инцидент произошел недалеко от бара «Мохито» и попал на видео. Все обошлось без пострадавших.

На кадрах видно, как мужчина с включенной бензопилой нападает на толпу людей. Затем он начинает кружиться и размахивать инструментом.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, молодой человек поссорился с компанией односельчан и таким способом решил их напугать. Все участники происшествия были пьяны.

«Первоначально участники инцидента разошлись без рукоприкладства. Однако гражданин Нефедов, так зовут нашего «уральского Рэмбо», дошел до своего дома примерно в ста метрах от места конфликта, вооружился бензопилой фирмы Stihl, завел ее и вернулся в эпицентр криминальных событий»,— рассказал Валерий Горелых.

Напугав оппонентов свердловчанин вернулся домой. По словам полковника Горелых, ближайшие несколько суток мужчина проведет под стражей в камере для задержанных местного отдела полиции.

Полина Бабинцева