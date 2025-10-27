Сальдо: 18 дронов ВСУ атаковали сельскую администрацию в Херсонской области

Вооруженные силы Украины уничтожили здание администрации в селе Рыбальче в Херсонской области, атаковав дронами с зажигательными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Здание полностью сгорело.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

«Враг нанес прицельный удар по сельской администрации, выпустив 18 FPV-дронов с зажигательными боеприпасами. Здание полностью сгорело. К счастью, никто не пострадал»,— уточнил господин Сальдо.

Он также отметил, что в Костогрызово Алешкинского муниципального округа украинские военные атаковали дронами частное домовладение, повредив два легковых автомобиля и придомовое ограждение.

Помимо этого, были обстреляны жилые кварталы в Алешках, Великой Лепетихе, Днепрянах, Райском, Каирах, Каховке, Новой Маячке, Новой Каховке, Подстепном и Челбурде.

Александр Дремлюгин, Симферополь