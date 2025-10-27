Минобороны: ВС РФ атаковали систему железнодорожных перевозок вооружения ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам, используемым ВСУ для железнодорожных перевозок оружия и военной техники в районы боевых действий. Об этом заявили в Министерстве обороны. Удары наносила авиация, БПЛА, артиллерия.

«Нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры»,— сказано в сводке ведомства.

В Минобороны также заявили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степовое, Степногорск Запорожской области и Никольское Херсонской области.