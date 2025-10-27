Митрофанов Максим Львович

Родился 20 июня 1982 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 2002 году окончил юрфак Санкт-Петербургского государственного университета, в 2004-м — магистратуру в СПбГУ, в 2011-м — аспирантуру факультета управления Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

С 2002 по 2003 год работал экспертом-аналитиком экспертно-правового управления Уставного суда Санкт-Петербурга. В 2003–2004 годах возглавлял юридический отдел в ОАО «Ленэнерго». С 2004 по 2005 год занимал пост заместителя гендиректора по правовым вопросам в ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания». В 2006 году перешел в футбольный клуб «Зенит», был заместителем гендиректора по коммерческой деятельности и корпоративному управлению, с 2007 по 2017-й занимал должность генерального директора клуба.

С 2015 года параллельно работал в Российском футбольном союзе (РФС), был заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, ответственным секретарем комитета программ развития футбола. В 2019 году назначен на пост заместителя секретаря — директора по развитию РФС. В июле 2022 года стал врио генерального секретаря РФС, а в октябре того же года официально вступил в должность генсека.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.