Россияне смогут снизить ставку по рыночной части комбинированной семейной ипотеки

Россияне, которые взяли комбинированную «Семейную ипотеку» и «Дальневосточную и арктическую ипотеку», смогут снизить ставку по ее рыночной части. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Размер снижения зависит от ключевой ставки банка и стоимости фондирования.

Рыночные ставки могут распространяться на льготные ипотеки, если сумма займа превышает 12 млн руб. в столичных регионах и 6 млн руб. в других субъектах России. Количество рефинансирований по комбинированной ипотеке не ограничено. Ранее рефинансирование рыночной части кредита оформлялось как выдача нового, льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости.

В публикации Минфина также указано, что повышенный размер возмещения кредиторам сохранится до конца 2025 года. Со следующего года в России устанавливается единый размер возмещения по льготным программам, чтобы выдавать такие кредиты в необходимом объеме. С 1 февраля 2026-го также вводятся ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью.