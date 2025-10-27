«Стать коммерсантом»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, как Росгидромет отслеживает загрязнение воздуха, почвы, поверхностных вод, а также собирает данные о радиационной обстановке.

Сохранение озера Байкал — это одна из общих задач, которой занимаются десятки ведомств и тысячи ученых. Важная составляющая — экологический мониторинг и выявление любых отклонений в природной среде. Специалисты Росгидромета отслеживают загрязнение воздуха, почвы, поверхностных вод Байкала, включая фоновые наблюдения по продольному разрезу (через все озеро) и в районах, испытывающих антропогенную нагрузку. Визуализированные данные мониторинга может увидеть любой желающий на картограммах, которые публикуются на сайте геопортала «Экологический мониторинг озера Байкал».

Экологический мониторинг — процесс длительный и многосоставной. Специалисты Росгидромета получают множество данных о состоянии окружающей среды и постоянно отслеживают изменения, происходящие в ней. Росгидромет занимается автоматизацией измерений и модернизирует пункты наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды. За последние пять лет количество автоматизированных стационарных пунктов наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха составило 150, в том числе 18 единиц в населенных пунктах Арктической зоны. В данном регионе с 2020 года было выполнено пять морских научных экспедиций в целях отслеживания уровня радиации в местах захоронения радиоактивных отходов.

А в Калужской области, в Обнинске, на базе НПО «Тайфун» Росгидромета работает Главный информационно-аналитический центр Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки. Он непрерывно собирает данные о радиационной обстановке по всей стране.