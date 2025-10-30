Кузница профессионалов

Огромное значение для развития национальной экономики имеет сильная система среднего профессионального образования (СПО). Она готовит специалистов для самых перспективных сфер — от информационных технологий и медицины до агропромышленного комплекса. По федеральному проекту «Профессионалитет» система СПО получает поддержку крупнейших предприятий страны. С одной стороны, это выгодно студентам: они получают возможность трудоустроиться в крупные и успешные компании и госкорпорации, с другой — бизнес получает квалифицированные кадры, подготовленные с учетом реальных нужд производства.

В 2025 году система СПО отмечает 85-летие. Сегодня в России 3,9 млн студентов получают среднее профессиональное образование в 3200 колледжах. Развитие системы СПО и ее адаптацию под актуальные задачи экономики поддерживает стартовавший в 2022 году федеральный проект «Профессионалитет». В этом году он стал частью нацпроекта «Молодежь и дети», что открыло еще больше возможностей для подготовки квалифицированных специалистов.

«Профессионалитет» направлен на модернизацию системы СПО, его ключевые задачи — сделать обучение более практическим, сократить сроки образовательных программ и выстроить учебный процесс так, чтобы подготовка специалистов была синхронизирована с нуждами реального сектора экономики.

Как отмечает вице-премьер Дмитрий Чернышенко, «Профессионалитет» — одна из самых эффективных программ в сфере среднего профессионального образования. По федпроекту в стране создаются образовательные и образовательно-производственные кластеры. Они объединяют колледжи и работодателей из ключевых для регионов отраслей экономики. Студентам предлагают современные учебные программы, высокотехнологичное оборудование и гарантированное трудоустройство после выпуска. В 2025 году в 86 субъектах РФ работает 506 таких кластеров. Они охватывают 24 приоритетные отрасли — от машиностроения и IT до туризма и клинической медицины. К концу 2026 года к проекту присоединятся все 89 регионов страны.

Партнеры проекта — 2485 компаний. Они принимают непосредственное участие в разработке образовательных программ, предлагают практику и трудоустройство будущим специалистам.

За последние два года из колледжей—участников федерального проекта «Профессионалитет» выпустились 350 тыс. студентов. По программам «Профессионалитета» сегодня учатся более 1,8 млн человек.

Инвестиции в будущее отрасли

Представители ПАО «Газпром нефть» рассказали “Ъ” о позитивном опыте сотрудничества с проектом.

«Первый выпуск по совместным программам "Газпром нефти" и "Профессионалитета" будет в ноябре 2025 года — это ускоренные программы обучения многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета. Следующий поток выпускников — в 2026 году — из многопрофильного колледжа Югорского государственного университета и Омского промышленного экономического колледжа»,— сообщили в компании.

Ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев отметил, что партнерство компании с колледжами помогает не только обеспечивать высокую готовность выпускников к работе на производстве, но и активно развивать их потенциал.

«В рамках совместных программ мы создаем условия для их (студентов) адаптации и карьерного роста, включая стажировки и дополнительные образовательные курсы. Это инвестиции в будущее нашей отрасли и уверенность в том, что мы формируем команду профессионалов, готовых к вызовам современности»,— подчеркнул Илья Дементьев.

Уникальное оборудование

Подготовка кадров для железнодорожной отрасли, которая имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности страны. Сегодня отраслевые кластеры «Профессионалитета» есть в 14 российских регионах — от Ростова-на-Дону до Хабаровска. Ключевым партнером выступает ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Компания помогает оснащать колледжи и техникумы, разрабатывать образовательные программы, гарантирует выпускникам трудоустройство и поддерживает их во время обучения.

Студенты учатся на самом современном и часто уникальном оборудовании, которое точно воспроизводит реальные рабочие места. Это, в частности, тренажеры-симуляторы — полноразмерные и полнофункциональные кабины локомотивов, а также рабочие места диспетчеров. На них отрабатывают управление движением поездов и действия в аварийных ситуациях. Выпускники, прошедшие обучение на таких тренажерах, готовы к работе на реальном составе.

РЖД участвует в 16 железнодорожных и двух транспортных кластерах, в ближайшие годы откроются еще пять, в том числе в Санкт-Петербурге, Красноярске и Ульяновске. Сейчас по программам «Профессионалитета» обучаются 3935 будущих железнодорожников, из них 2436 — целевики, то есть студенты, которые гарантированно получат работу в РЖД.

Сегодня треть всего коллектива РЖД — молодые железнодорожники в возрасте до 35 лет. Многие из них задумывались о работе на железной дороге уже в школьные годы благодаря профориентационным проектам и возможностям для развития, направленным на будущих и уже действующих работников. За эффективную систему непрерывного обучения, охват которой в прошлом году составил более 390 тысяч человек, холдинг «РЖД» получил национальную премию «Наш вклад» и был удостоен статуса «Партнер национальных проектов».

Традиционные отрасли становятся привлекательными

«Профессионалитет» меняет ключевые для отраслей российской экономики профессии. В частности, по федеральному проекту готовят высококлассных специалистов лесной и сельскохозяйственной отраслей.

Например, в Павловском аграрном техникуме создан кластер «Лесная промышленность Алтайского края». Его главный партнер — холдинг «Алтайлес». Компания помогла оборудовать современный учебный класс и приобрела симулятор для заготовки леса. Студенты отмечают, что степень его реалистичности — 99%. Сегодня 75 будущих специалистов учатся под руководством опытного лесовода — работника холдинга.

В Волгоградской области на базе Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа открылся современный кластер, который уже сотрудничает с пятью крупными предприятиями. Колледж оснащен современным оборудованием: здесь есть тренажеры комбайна и трактора, экспресс-лаборатория для анализа свойств удобрений, агродроны, шкаф шоковой заморозки и 3D-принтер.

«Стали самыми опытными»

Металлургической отрасли тоже нужно много квалифицированных специалистов. В 15 регионах страны создано 26 металлургических кластеров «Профессионалитета». В числе ключевых компаний-работодателей, участвующих в проекте,— НЛМК, «Северсталь», ММК, «Русал». Они обеспечивают колледжи современными тренажерами, которые имитируют работу сталеплавильных печей и прокатных станов, а также системами автоматического контроля качества.

Как рассказала “Ъ” начальник управления по привлечению талантов «Северстали» Анастасия Кожемякина, компания с 2022 года активно поддерживает реализацию проекта «Профессионалитет» в Череповце.

«В 2025 году дипломы получили 342 первых выпускника программы по 19 направлениям подготовки. Более 100 выпускников по окончании колледжа были призваны на срочную службу в российскую армию. Всех их компания ждет сразу по окончании службы. Остальные выпускники трудоустроены в "Северсталь" в соответствии с полученной квалификацией: операторы и вальцовщики прокатных станов, подручные сталевара, электромонтеры, станочники, сварщики, слесари-ремонтники, машинисты крана»,— прокомментировала Анастасия Кожемякина.

В свою очередь, руководитель направления по работе с молодыми талантами «Северстали» Светлана Барабанцева отметила, что многие выпускники «Профессионалитета» были трудоустроены еще на последнем курсе и уже успели повысить компетентные навыки, сделав первые шаги в профессиональной карьере.

«Среди всех выпускников они стали самыми опытными и уже работают без наставников, самостоятельно. Даже самые молодые студенты активно влились в рабочие процессы и постепенно становятся востребованными специалистами»,— отметила Светлана Барабанцева.

