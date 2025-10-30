Дмитрий Ливанов: мы живем под девизом «в жизнь!»

О сегодняшних школьниках и студентах, о том, в каком направлении развивается МФТИ, о планах на 60 гектаров будущего с ректором Физтеха Дмитрием Ливановым побеседовали Егор Быковский и Елена Пенская.

Егор Быковский, Елена Пенская: Расширение Физтеха за последние годы со стороны кажется взрывным. Одно событие за другим. Новые лаборатории, центры, институты. Ходят слухи о том, что институт увеличится во всех направлениях, на сотни гектар, на тысячи пропусков. Что происходит? Как бы вы могли это прокомментировать?

Дмитрий Ливанов: Физтех выбрал в 2021 году новую стратегию развития, которая нацелена на создание передовых институтов прикладной науки, прикладных исследований. По сути, мы сегодня живем под девизом «в жизнь». С одной стороны, это возврат к той изначальной идее, для и ради которой был создан Физтех. С другой стороны, это ответ на вызовы нашего времени, потому что ключевые задачи, которые сегодня перед страной стоят, находятся в плоскости быстрого создания и применения в разных отраслях промышленности конкурентоспособных технологий. Именно этим и занимается Физтех.

Поскольку запрос на эти работы сегодня очень высок и со стороны государства, и со стороны индустрии, то МФТИ, отвечая на этот запрос, расширяется, создает новые прикладные институты, создает «Долину Физтеха» для размещения высокотехнологичных производств. При этом объемы образовательной деятельности Физтеха не увеличиваются. Хочу это специально подчеркнуть.

Егор Быковский: Когда вы сказали об изначальной идее, для которой был создан Физтех, как бы вы ее сформулировали для читателей? Какая она была?

Дмитрий Ливанов: Эта идея состояла в подготовке нового поколения ученых и инженеров, способных осуществлять крупные национальные технологические проекты. В середине XX века, когда Физтех создавался, таких проектов было два: атомный и космический. И выпускники Физтеха внесли выдающийся вклад в тот и в другой.

А сегодня задачи по масштабу и по значимости сопоставимы, но проекты другие. Они связаны с новыми индустриями, растущими и у нас в стране, и во всем мире, и с догоняющим развитием в некоторых направлениях, где мы серьезно отстали.

Егор Быковский, Елена Пенская: Какие конкретные результаты в образовании и науке мы ожидаем и как они соотносятся со структурой научно-образовательного рынка и запросами работодателей сегодня?

Дмитрий Ливанов: В области образования мы ежегодно набираем на первый курс самых талантливых выпускников школ со всей страны, которые проявили выдающиеся результаты в изучении физики, математики, информатики, биологии и химии. А на выходе, то есть после завершения образования на Физтехе, эти люди формируют научную, инженерную и предпринимательскую элиту.

В этом смысле наша образовательная стратегия за последние 75 лет не изменилась, за исключением предпринимательства, которого, конечно, в ХХ веке в Советском Союзе скорее не было. Хотя «предпринимательство» — слово широкого смысла. Королёв тоже был технологическим предпринимателем в другой социально-экономической среде, потому что ему было необходимо сформировать технологическую базу, подготовить людей и осуществить значимый технологический проект.

Что касается новых научно-технологических задач, то их круг можно определить из названий тех крупных прикладных институтов, созданных у нас на Физтехе за последние три года.

Это Институт квантовых технологий, Институт электродвижения, Институт искусственного интеллекта, Институт биофизики будущего и Институт цифрового неба. Можно расширять описание, но по сути из названий этих институтов вытекают и целевые индустрии, в интересах которых эти институты будут работать, и их перспективная исследовательская повестка.

Егор Быковский: Институт неба — последний в перечне, а после него что-нибудь еще будет?

Дмитрий Ливанов: Пока мы остановились на этих пяти. И с моей точки зрения, эти технологические фронтиры не только на горизонте 10 лет, а на значительно более удаленном, 50–100 лет, определят развитие и нашей страны, и нашей цивилизации.

Елена Пенская, Егор Быковский: Включается ли работа со средним образовательным звеном, со школами в этот интенсивный процесс развития? Как Физтех с ними взаимодействует?

Дмитрий Ливанов: В числе своих основных миссий Физтех традиционно ориентирован на продвижение и повышение уровня школьного физико-математического образования. Сейчас это особенно актуально, поскольку за последние 25–30 лет уровень этого образования перестал соответствовать современным запросам. Нельзя сказать, что он упал, но запросы и требования к знаниям и способностям выпускников школ и университетов сильно выросли. Поэтому сейчас мы расширяем эту деятельность, добавляя к тем традиционным инструментам взаимодействия с системой школьного образования, что у Физтеха были всегда,— например, заочная физтех-школа или журнал «Квант» — новые. В основном это связано с поддержкой преподавания физики, математики, информатики, биологии, химии в школах, как в онлайн-форме, так и офлайн. Мы оказываем помощь методическую, организационную и в ряде случаев финансовую. В масштабный онлайн-проект, развиваемый у нас, сегодня вовлечены десятки тысяч школьников. Ряд проектов нацелен на стимулирование работы физмат-классов в конкретных школах в разных регионах Российской Федерации. Они формируют воронку для заинтересованных школьников, имеющих высокие образовательные результаты. Из них в дальнейшем складывается тот верхний отряд, что становится контингентом Физтеха.

Егор Быковский: Поддерживаются ли физмат-классы все подряд или существует список, куда попадают по каким-то определенным критериям?

Дмитрий Ливанов: Конечно, это конкурсная система. Проект называется «Науку в регионы». Он выстраивает систему взаимодействия с регионами с целью повышения качества школьного естественно-научного образования в партнерстве с компанией «Иннопрактика» и с региональными властями. Здесь очень важно объединять усилия. Поэтому реализуем эти проекты там, где мы получаем эту синергию от усилий разных партнеров.

Егор Быковский: Как Вы думаете, какую территорию физически будет занимать МФТИ лет через десять?

Дмитрий Ливанов: Кампус в Долгопрудном сегодня с учетом «Долины Физтеха» занимает примерно 60 га. Десять лет — это как раз тот срок, который потребуется на ее освоение. На ближайшие годы точно хватит этой территории для реализации наших планов.