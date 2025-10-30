Пришел невод с одною тиной…

Ученые из Института биологии внутренних вод РАН описали новый вид водорослей, обитающих в Волге и окрестных водохранилищах. Прежде считалось, что такие водоросли могут встречаться только в соленой морской воде.

Массовое развитие ризоклониума в Рыбинском водохранилище

Фото: фото из личного архива Василия Вишнякова Массовое развитие ризоклониума в Рыбинском водохранилище

Фото: фото из личного архива Василия Вишнякова

В обиходе такие водоросли еще называют тиной. Откуда этот вид взялся в наших реках, не опасно ли это и почему важно это знать, рассказывает Василий Вишняков, старший научный сотрудник лаборатории альгологии, кандидат биологических наук.

«Мой интерес в последние годы был связан с систематикой и распространением нитчатых водорослей, без которых почти невозможно представить любой водный объект — это и скопления "тины" в толще воды, и вдольбереговые выбросы, которые доставляют много неудобств купающимся,— рассказывает Василий Вишняков.— В августе 2018 года коллега-ботаник по институту сообщил, что собрал для определения нитчатые водоросли на Волжском плесе Рыбинского водохранилища в Ярославской области. Если честно, я отнесся к этой новости без большого энтузиазма: было известно, что среди волжских нитчаток преобладает кладофора (комплекс Cladophora glomerata), и ожидать чего-то нового не приходилось».

Но посмотрев пробу, ученый был очень удивлен. Вместо ожидаемой кладофоры он увидел водоросль с признаками хетоморфы (Chaetomorpha) — морского рода кладофоровых водорослей. К счастью, образцы водоросли были еще живыми, что позволило провести первые наблюдения за ее ростом и размножением. Эта по сути случайная находка стимулировала дальнейшие целенаправленные поиски.

Размножение зооспорами

Фото: фото из личного архива Василия Вишнякова Размножение зооспорами

Фото: фото из личного архива Василия Вишнякова

Семейство кладофоровых водорослей очень богато и включает больше 300 видов, однако почти все они принадлежат к морским экосистемам. В пресных водах известно совсем немного представителей. Традиционно их классифицировали по морфологическим признакам (внешнему виду), таким как ширина и длина клеток, тип ветвления, наличие ризоидов (специальных выростов для прикрепления к субстрату). Но все они подвержены сильной морфологической изменчивости, что затрудняет определение видов. В современной науке о кладофоровых сложился подход, который предполагает обязательное изучение фрагментов ядерной ДНК для правильной идентификации видов. Однако волжская водоросль отличалась от известных пресноводных видов даже по морфологическим признакам: у нее толстые (до 200 мкм) и совершенно не ветвящиеся нити из многоядерных клеток, без боковых ризоидов.

Нити водоросли на малом увеличении микроскопа

Фото: фото из личного архива Василия Вишнякова Нити водоросли на малом увеличении микроскопа

Фото: фото из личного архива Василия Вишнякова

ДНК-исследования, проведенные совместно с коллегой из Ботанического сада Мейзе (Бельгия), поставили все точки над i. Они позволили уверенно классифицировать этот вид. Как оказалось, он не имеет близких родственников и поэтому был описан как новый для науки — Rhizoclonium volgense Vishnyakov et Leliaert, или волжский ризоклониум.

Начались многолетние поиски. В результате такие хетоморфо-подобные водоросли были отмечены в Рыбинском, Горьковском и Чебоксарском водохранилищах в пределах Ярославской и Нижегородской областей. Местами они образовывали массовые волокнистые скопления (маты) или были примесью к другим нитчаткам. В большинстве случаев отличить их не составляло труда из-за более ярко-зеленой окраски и проволоковидному облику. Микроскопические исследования показали, что разные популяции могут отличаться друг от друга только по ширине нитей.

Проросток из зооспоры с первичным ризоидом

Фото: фото из личного архива Василия Вишнякова Проросток из зооспоры с первичным ризоидом

Фото: фото из личного архива Василия Вишнякова

«Филогенетический анализ на основе фрагментов ядерной ДНК показал, что волжские образцы образуют единый и хорошо поддерживаемый кластер в роде Rhizoclonium,— рассказывает Василий Вишняков.— В настоящее время этот род включает около 30 видов, распространенных как в морских, так и пресноводных экосистемах, однако имеющиеся данные позволяют полагать, что много видов еще не описано формально». Ученый также учитывал экологические условия, из которых происходили образцы, взятые для филогенетического анализа, и выяснил, что многие родственные линии приурочены к морским или солоноватоводным условиям.

Чем же этот вид водорослей отличается от ранее известных? Типичные ризоклониумы характеризуются тонкими нитями (не более 30 мкм шириной), малым числом ядер (1-4 на клетку) и наличием боковых ризоидов. По сравнению с ними новый вид просто гигант. По многоядерности и отсутствию боковых ризоидов он очень напоминает морские виды Chaetomorpha, но ДНК-анализ позволяет их легко отграничить. Из пресных вод было описано несколько видов в роде Chaetomorpha, однако все они требуют специального таксономического изучения, так как наверняка представляют собой экологические формы Cladophora или других родов.

Возникает интригующий вопрос: существовал ли этот вид в Волге всегда или появился недавно? В научной литературе сколько-нибудь похожие на новый вид водоросли из Волги не упоминаются. Впрочем, учитывая, что нитчаткам, как и всем донным водорослям Волги, традиционно уделялось мало внимания, можно предположить, что вид был, но долгое время оставался нераспознанным. Однако интересно, что он не встречается в других типах водоемов Волжского бассейна, то есть небольших реках, озерах, прудах. Нет его и в старых научных гербариях по этому региону.

Так может быть, новый вид появился здесь из-за глобального потепления или антропогенного воздействия? По словам Василия Вишнякова, альгофлора, или флора водорослей Волги в целом, действительно, меняется в результате как потепления, так и антропогенного воздействия. Эти факторы действуют совместно, накладываясь друг на друга. Коренное изменение человеком гидрологического режима реки в XX веке — эта главная причина изменения состава и структуры водорослевых сообществ. Однако пока намного больше данных о микроводорослях, которые встречаются в планктоне, в то время как донные водоросли изучены очень слабо. Примечательно, что во многих местах, где был собран ризоклониум, выпускают коммунально-бытовые сточные воды.

Описание нового вида существенно расширило морфологическую характеристику рода ризоклониум, а филогенетические анализы подтвердили, что признаки, традиционно считавшиеся важными, проявляются у кладофоровых независимо. Это так называемая параллельная эволюция. Иными словами, это усложняет наши представления о систематике семейства и вызывает необходимость широкого внедрения молекулярно-генетических методов в работу гидробиологов для корректной идентификации видов.

Открытие может иметь и прикладное значение. Если исследования покажут приуроченность нового вида к загрязненным водам, его можно использовать в качестве индикатора качества воды. В любом случае массовое развитие ризоклониума, как и других однолетних нитчаток, свидетельствует о повышении биогенной нагрузки и должно вызывать обеспокоенность: в конце вегетационного периода, после отмирания, биомасса нитчаток остается в водоеме, и ее разложение приводит к вторичному загрязнению.

Подготовила Наталия Лескова