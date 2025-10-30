Дроны и наездники

Краснодарская компания «Летай и смотри агро» (резидент «Сколково») разработала уникальный способ биологической защиты растений.

В мире насекомых существуют свои хищники и травоядные. Хищники, поедающие сородичей, называются энтомофагами. Их используют для защиты сельхозкультур от насекомых-вредителей — таков один из методов биологической защиты растений. Именно этот метод стал частью деятельности компании «Летай и смотри агро».

Метод проверенный. В Китае насекомых, в частности муравьев, использовали для защиты цитрусовых еще в IV веке. Научный подход к биологическому контролю начал развиваться в США в конце XIX века. Сейчас этот метод приобрел особую актуальность, потому что насекомые-вредители выработали резистентность к инсектицидам — ядовитым веществам, которые чаще всего используются для борьбы с ними, не говоря уже о том, что химические средства наносят непоправимый вред природе, отравляя воду, загрязняя почву, снижая плодородие земель и убивая животных, в том числе птиц и пчел.

Новизна подхода команды «Летай и смотри агро» — в применении беспилотных летательных аппаратов для обработки полей энтомофагами. Эффективность такого комплексного подхода к борьбе с вредителями достигает 95% и в некоторых регионах намного превышает показатели химических препаратов.

Идея

Идея соединить сельхознауку и беспилотную технику пришла в голову идеологу, основателю и генеральному директору компании, председателю Союза беспилотной сельскохозяйственной авиации России Василию Птицыну, по специальности инженеру-механику по беспилотным летательным аппаратам. Он долго занимался использованием БПЛА для мониторинга ЛЭП и эндогенных процессов на берегах морей, но в 2013 году ему на глаза попался отчет зарубежной консалтинговой компании о том, что сельское хозяйство — невероятно перспективная область применения беспилотников, и он решил занять свое место на этом растущем рынке. И так совпало, что буквально через пару недель его пригласили участвовать в Дне поля, который проходил в одном из хозяйств Краснодарского края. «Мы взяли пару дронов и поехали,— вспоминает Василий Птицын.— Там к нам подошел парень и спросил: "А что умеют ваши дроны?" — "Летать и снимать". — "Жаль! — сказал парень. — Вот если бы они умели вносить трихограмму!"» Трихограмма — это крохотное насекомое, которое уничтожает яйца чешуекрылых вредителей. И Птицын загорелся идеей научить дроны «опрыскивать» поля энтомофагами.

Но с чего начать? Ни Василий Птицын, ни его партнер Алексей Орещенко, сейчас коммерческий директор компании, не имели никакого отношения ни к сельскому хозяйству, ни к энтомологии. И они обратились во Всероссийский НИИ биологической защиты растений в Краснодаре. В общении с энтомологами выяснилось, что внесение энтомофагов подразумевает сверхмалые дозировки. Дрон идеально для этого подходит: он позволяет вносить препараты точечно, точно и в труднодоступных местах. Так в 2017 году идея обрела реальные очертания и превратилась в проект.

Метод

«Сегодня наши энтомофаги справляются с 463 видами вредителей,— рассказывает гендиректор "Летай и смотри агро".— Из них самые экономически значимые — чешуекрылые. К ним относятся все виды совок, а также моли, огневки. Например, у совки 1035 видов и почти 300 тыс. подвидов, многие из которых представлены в России. Основные вредители в последние годы — это хлопковая совка, совка-гамма, луговой мотылек, кукурузный мотылек, акациевая огневка, подсолнечниковая огневка, а также тля, паутинный клещ, трипсы. Совки едят все: кукурузу, подсолнечник, нут, сахарную свеклу. Всего наши энтомофаги защищают от вредителей 18 культур».

Вредят урожаю гусеницы, и главная задача специалистов компании — не допустить их появления. «У нас превентивный метод защиты, — подчеркивает Птицын. — Поэтому мы используем трихограмму — она уничтожает 50–70% яиц вредителей». Если гусеницы все же появились, в дело вступает габробракон хебетор. Личинки златоглазки обыкновенной успешно истребляют как взрослых особей тли, трипсов и паутинного клеща, так и яйца колорадского жука — опасного вредителя картофеля. «Сейчас наша компания — самый крупный производитель златоглазки и габробракона в РФ, — говорит Василий Птицын. — Часть энтомофагов закупаем в Центральной Азии, часть — в других лабораториях России, чтобы обновлять генетику нашего базового стада насекомых».

Применение

Работа начинается, когда посевы только взошли. Для кукурузы, например, это 6–8 пар листьев. В этот момент специалисты «Летай и смотри агро» вручную расставляют феромонные ловушки. Устроены такие ловушки просто: картонный домик, у которого открыты две стороны, клеевой вкладыш и на нем феромонный диспенсер, который привлекает самцов насекомых-вредителей. Насекомые летят на феромон и прилипают к клеевому слою. Задача ловушек — определить начало массового лёта вредителей и массовой яйцекладки. «В ловушки летят самцы, — объясняет Птицын. — У совки, например, на одного самца 20 самок. Если мы за ночь поймали 5–7 самцов, значит, через неделю начнется массовый лёт. Пора выпускать трихограмму».

Яйца трихограммы — сыпучая субстанция, как порошок. Их смешивают с манной крупой и закладывают в бункер на дроне. 920 г смеси хватает на 20 га. Задача беспилотника — равномерно распределить препарат по всей площади посевов.

Габробракон вносится по-другому. Его выращивают на гофрированных бумажных кассетах размером 15х8 см. Эти «гармошки» вставляют в специальный дозатор, установленный на дроне побольше. Одной-двух «гармошек» на 1 га достаточно, чтобы все гусеницы там были уничтожены за пять дней.

«Это делается дозаторами моего изобретения, — говорит Василий Птицын. — Они позволяют вносить насекомых в виде яиц или нимф (куколок). А свой первый дозатор я сделал из автоматической кормушки для кормления аквариумных рыб». Каждый дозатор имеет контроллер управления со своим ПО, благодаря которому можно менять режимы, дозировки и другие параметры. Интеграция ПО дозаторов в работу системы беспилотника позволяет вносить энтомофагов с точностью до 20 см. За 14 минут полета дрон успевает обработать 28 га посевов, а за смену — 500–700 га, то есть его производительность в шесть раз выше, чем у наземной техники.

При этом энтомофаги не представляют опасности ни для растений, ни для почвы, ни для воды, ни для людей. В наших климатических условиях энтомофаги долго не живут: трихограмма — в среднем до 12 суток, габробракон — 9–11 суток. Только златоглазка — долгожительница: она живет до 26 суток. Но зиму уж точно никто пережить не может.

Трихограмма — насекомое рода паразитических наездников, отряд перепончатокрылых. Эта маленькая мошка размером 1 мм уничтожает 215 видов насекомых-вредителей с эффективностью до 82%. Она находит яйца насекомых-вредителей, прокалывает их жалом-яйцекладом и откладывает в них личинку. Личинка выедает внутренности яйца, истребляя вредоносных насекомых еще до момента появления гусениц.

Трихограмма

Златоглазка обыкновенная — насекомое семейства златоглазок из отряда сетчатокрылых. Ее личинки плотоядны, питаются в основном тлей, многими видами клещей, яйцами и личинками жуков, в том числе колорадского, а также клопов и бабочек. Подходит для борьбы против 75 видов вредителей с эффективностью до 97%. Самка златоглазки за жизненный цикл откладывает до 400, а в лабораторных условиях — до 700 яиц. Каждая личинка способна уничтожить до 400 тлей, более 2 тыс. паутинных клещей, около 300 яиц колорадского жука.

Златоглазка обыкновенная

Габробракон хебетор — перепончатокрылое насекомое рода паразитических наездников. Уничтожает примерно 60 видов вредителей, в том числе гусениц хлопковой совки, личинки кукурузного мотылька, плодожорок и огневки. Его эффективность выше 72%. Самки габробракона садятся на гусеницу и жалят ее, впрыскивая нейротоксин. Гусеницу тут же парализует, и она служит инкубатором для развития маленьких габробракончиков. Одна самка может в сутки убить до 50 гусениц. Если представить, что на 1 га поля высажено 50–60 тыс. растений кукурузы, на каждое приходится по одному початку и на каждом початке пять гусениц, то есть на поле всего 3 млн гусениц, то нужно внести 5 тыс. особей габробракона на 1 га. За два-три дня все гусеницы будут уничтожены. Это в случае массового нашествия. Обычная дозировка составляет 1–1,5 тыс. особей габробракона на 1 га, чтобы за неделю решить проблему вредителей.

Габробракон хебетор

Фото: FLYSEEAGRO

Трудности и успехи

«Сложно работать, когда происходит массовое очаговое заражение вредителями,— говорит Василий Птицын, — например, когда по 5–7 гусениц сидит на каждом початке кукурузы».

В прошлом году случилась страшная история: из-за массового нашествия лугового мотылька в Краснодарском крае погиб урожай сахарной свеклы. Химия с задачей не справилась, а к Птицыну обратились слишком поздно. «Надо все делать своевременно, — подчеркивает специалист. — А у нас, к сожалению, и агрономы, и фермеры работают по факту. Когда уже все в гусеницах, они начинают нам звонить: спасите, помогите. Приходится кратно увеличивать дозировку габробракона. Потом они удивляются, что дорого. Мы дешевле химии минимум на 20%, а когда речь идет о выращивании дорогих, высокомаржинальных культур, таких как соя, сладкая кукуруза, кукуруза-попкорн, семенные, то и на все 70%».

Но есть и хорошая история — о спасении урожая сои от паутинного клеща. «Клещи обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом и высасывают соки из растений, — объясняет Василий Птицын. — Очень любит паутинный клещ нашу сою. Пораженная клещом соя желтеет. Увидев это, неопытный агроном приходит к выводу, что она созрела. На самом деле это паутинный клещ ее доедает. Он очень маленький, его трудно увидеть. И вот как-то раз наша златоглазка так хорошо защитила сою от паутинного клеща, что та не пожелтела. Ее пора убирать, а она стоит зеленая! Пришлось аграриям делать десикацию — подсушивание растений перед уборкой. Это делается для того, чтобы снизить влажность зерна. Зато соя была защищена на 100%».

Клиенты

Сегодня услугами «Летай и смотри агро» пользуются три российских агрохолдинга из десятки ведущих, крупные сельхозпроизводители. География — вся европейская территория страны: от Краснодара до Подмосковья, от Белгорода до Башкирии. «К сожалению, к нашим методам не все обращаются, — сетует Птицын. — Во-первых, в сельхозвузах не учат биологическим методам защиты, только химическим. Во-вторых, применять энтомофагов непросто: нужны знания и специалисты. Ну и в-третьих, консерватизм и инертность: агрономы используют то, к чему привыкли, не задумываясь о выгоде для хозяйства. Но земля — это ресурс, который больше не производится, восстанавливается плодородие почв очень долго, поэтому заливать поля химией бесконечно невозможно».

Энтомофагов активно используют во многих странах мира. В Бразилии, где резистентность вредителей к пестицидам почти достигла 100%, несколько компаний делают это при помощи дронов. Применяют дроны с энтомофагами во Франции, Германии, Швейцарии. В технологии компании «Летай и смотри агро» заинтересованы в Малайзии, ЮАР, Саудовской Аравии, Омане, Индии, Эфиопии. Сейчас компания ведет с ними переговоры.

Уже есть соглашения с Египтом, где технологию Птицына успешно используют крупная структура, контролирующая 25% сельского хозяйства страны, и производитель 96% всего египетского сахара. «Мы первая компания в РФ, получившая разрешение на экспорт услуг беспилотных авиационных систем, и выдал его Египет, — с гордостью говорит Василий Птицын. — Там в защите нуждаются сахарная свекла, кукуруза, лимон, апельсин, оливы. Энтомофагов применяем тех же, что и в России, в основном подвиды, устойчивые к высоким температурам».

Елена Туева