Внутричерепная демография

Наш мозг состоит из примерно 86 млрд нейронов, которые образуют между собой триллионы синаптических связей. Передача сигналов в мозге — это сочетание электрических импульсов и химических реакций. Электрические синапсы (щелевые контакты) — более редкий, но сверхбыстрый способ связи, когда нейроны синхронизируются за счет прямого потока ионов, то есть, по сути, электрического тока.

Нейроны высокоспециализированные клетки, их образование из нейробластов прекращается вскоре после рождения человека, и потом на протяжении всей нашей жизни новых нейронов не возникает. В лабораторных культурах нейроны могут расти и устанавливать друг с другом новые синаптические связи. Так в пробирке получают модель участка мозга, которая может прожить до нескольких месяцев.