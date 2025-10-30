Долгий ковид

Два с половиной года назад в «Ъ-Наука» вышла моя статья «Предварительные итоги коронавирусной пандемии». Здесь я постараюсь проанализировать, что изменилось за прошедшее время и куда ведет дальнейшая эволюция вируса вместе с эволюцией иммунных систем людей.

Основные факты

Ковид — заболевание, вызываемое бетакоронавирусом SARS-CoV-2. Первые случаи заболевания людей ковидом произошли в Ухане, провинция Хубэй, КНР, в районе 17 ноября 2019 года. Первый подтвержденный случай заболевания человека в США был зарегистрирован 19 января, первый случай в России — 31 января 2020 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку ковида чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 30 января 2020 года и впервые назвала ее пандемией 11 марта 2020 года. ВОЗ прекратила действие чрезвычайной ситуации в связи с ковидом в области общественного здравоохранения 5 мая 2023 года.

С декабря 2019 года во всем мире было зарегистрировано более 760 млн случаев заболевания и 6,9 млн смертей, но фактическое число заболеваний намного выше ввиду того, что легко больные и члены семей с легким течением ковида не обращались к врачам, а количество смертей оценивается примерно в 20 млн, и оно намного превышает официальное, потому что многие пожилые люди умирали не от непосредственно самого ковида, а от его последствий через один-три месяца после коронавирусного заболевания.

Симптомы

Люди могут испытывать различные симптомы, связанные с ковидом. Симптомы обычно проявляются через инкубационный период в 5–6 дней после заражения и длятся 1–14 дней. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка, озноб, боль в горле. Менее распространенными симптомами являются: мышечные боли и тяжесть в руках или ногах, сильная усталость, сильный насморк, заложенность носа или чихание, головная боль, боль в глазах, головокружение, постоянный кашель, стеснение в груди или боль в грудной клетке, одышка, хриплый голос, онемение или покалывание в конечностях. потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в животе или диарея, потеря или изменение чувства вкуса или обоняния, проблемы со сном.

По меньшей мере у трети инфицированных людей заметные симптомы не проявляются. Из тех, у кого развиваются симптомы, достаточно заметные, чтобы они были классифицированы как пациенты, у большинства (81%) развиваются симптомы легкой или умеренной степени тяжести (вплоть до легкой пневмонии), в то время как у 14% развиваются тяжелые симптомы (одышка, гипоксия или более 50% поражения легких при визуализации рентгеноскопией или, что точнее, компьютерной томографией), а у примерно 5% развиваются критические симптомы (дыхательная недостаточность, шок или полиорганная дисфункция). Пожилые люди подвержены более высокому риску развития тяжелых симптомов, и нередко тяжелые случаи у пожилых людей приводят к летальному исходу.

Людям со следующими симптомами следует немедленно обратиться за медицинской помощью: затрудненное дыхание, особенно в состоянии покоя, или неспособность произносить отдельные предложения, спутанность речи и сознания, сонливость или потеря сознания, постоянная боль или давление в груди, кожа становится холодной или липкой, бледнеет или приобретает синюшный оттенок, теряется способность говорить или двигаться.

Люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем, подвергаются более высокому риску осложнений при ковиде; им следует обратиться за медицинской помощью как можно раньше. К ним относятся люди, принимающие иммунодепрессанты; люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, печени или ревматологическими заболеваниями; люди с ВИЧ, диабетом, раком, ожирением.

Пути передачи и распространения коронавирусов

Передача ковида происходит при вдыхании инфекционных частиц или при контакте с ними глаз, носовой или ротовой полостей. Риск наиболее высок, когда люди работают или живут в непосредственной близости с больными. Мелкие аэрозолированные переносимые по воздуху частицы слюны, содержащие вирус, могут оставаться взвешенными в воздухе и переноситься на большие расстояния, особенно в помещении. Передача инфекции также может происходить при прикосновении пальцев рук к глазам, носу или рту после контакта с поверхностями или предметами, которые были заражены вирусом (кнопки лифтов, поручни, перила, ручки дверей и т. д.). Люди остаются заразными до 20 дней после начала заболевания и могут распространять вирус, даже если у них не развиваются симптомы.

Методы тестирования на ковид

Они направлены на выявление рибонуклеиновой кислоты вируса и включают следующие разновидности: полимеразную цепную реакцию с обратной транскрипцией в реальном времени (ОТ-ПЦР), амплификацию, опосредованную транскрипцией (копированием) РНК, и изотермическую амплификацию либо на основе РНК, либо опосредованную обратной транскрипцией с последующей петлевой амплификацией (RT-LAMP) пробы рибонуклеиновой кислоты из мазка из носоглотки пациента.

Заболеваемость

Данные по заболеваемости после прекращения пандемии постепенно перестали централизованно публиковать многие страны. Но посмотреть и объяснить их полезно. Волны подъема заболеваемости в 2020–2022 годах приблизительно совпадали с появлением и распространением новых вариантов вируса альфа, бета, гамма и появившегося в России в начале января 2022 года омикрона. Появление омикрона вызвало сильный подъем заболеваемости за счет больших изменений в его антигенных свойствах, но практически не вызвало подъема смертности ввиду вакцинирования к тому времени более 50% населения, переболевания значительной его части к тому времени с появлением сильного иммунитета и, несомненно, снижения патогенности этого варианта. С тех пор патогенность / смертность последующих вариантов коронавируса не повышалась, а лишь понижалась. Будет ли так продолжаться дальше, неизвестно. Но то, что имеющийся у населения к коронавирусу иммунитет, полученный как вакцинацией, так и в результате переболевания, снижает и заболеваемость, и смертность от него — несомненно.

«Длинный» ковид

«Длинный» ковид, также известный как постковидное состояние, которое может возникнуть после заражения SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим ковид, и присутствует в течение как минимум трех месяцев в виде непрерывного, рецидивирующего и ремиттирующего или прогрессирующего заболевания. Понятие «длинного» ковида будет продолжать уточняться и переоцениваться по мере сбора, анализа и представления данных, а также улучшения нашего понимания этого заболевания.

Большинство пациентов, по-видимому, выздоравливают после первоначального острого заболевания ковидом в течение 4 недель, и многие пациенты продолжают выздоравливать в течение 4–12 недель. Иногда бывает трудно отличить симптомы, вызванные «длинным» ковидом, от симптомов, которые возникают по другим причинам. «Длинный» ковид неоднороден и может быть связан с различными патофизиологическими процессами, лежащими в основе заболевания. Возможные причины «длинного» ковида включают в себя:

повреждения органов в результате острой фазы инфекции; осложнения, связанные с нарушением регуляции воспалительного процесса; микрососудистую дисфункцию; продолжающееся вирусное размножение внутри организма; аутоиммунные заболевания; неадекватный гуморальный иммунный ответ (антитела).

Факторы риска «длинного» ковида

Исследования показывают, что определенные группы людей более подвержены длительному развитию ковида, в том числе:

женщины;

люди испанского происхождения;

люди, у которых было тяжелое и длительное течение ковида, включая госпитализацию или помещение в отделение интенсивной терапии;

люди с сопутствующими хроническими заболеваниями;

люди, которым не была сделана в 2021–2023 годах прививка от ковида.

Заключение

Коронавирус SARS-CoV-2 за прошедшие 2020–2025 годы эволюционировал со скоростью примерно такой же, как и вирусы гриппа типа А. И это его отличает от других, давно известных коронавирусов человека.

Методы и стратегии профилактики заболевания разработаны, и они эффективно уменьшают риск заражения, что важно для людей из групп повышенного риска. Методы лечения также разработаны, и в аптеках имеются для этого препараты, которые лучше применять по назначению врача. С появлением существенно измененной версии омикрон патогенность его вариантов сильно уменьшилась и не превышает таковой для вирусов гриппа.

Тем не менее не исключена и вероятность повышения когда-нибудь патогенности эволюционирующего вируса, как это иногда уже бывало с вирусами гриппа. Моделировать это методами имитации природной эволюции (Gain of Function Research of Concern, GoFRoC) явно не стоит, хотя сторонники этого направления исследований в мире имеются. А вот наладить и не ослаблять молекулярно-генетический мониторинг за эволюцией наиболее потенциально опасных вирусов человека необходимо. Но пока что в России эти исследования развиты недостаточно, а их результаты до широкой научной общественности доводятся с большим опозданием.

Сергей Нетёсов, академик РАН, заведующий лабораторией и профессор Новосибирского государственного университета