«Важно сохранять баланс»

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров рассказал «Ъ-Науке», как холдинг использует искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, почему ИИ сейчас не готов полностью создавать оригинальные и интересные проекты и как ГПМХ выстраивает сотрудничество в сфере технологий и контента с зарубежными партнерами.

Александр Жаров

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпром-Медиа Холдинга

— Не так давно закончился фестиваль «Новый сезон», где одной из главных фишек онлайн-кинотеатров были проекты с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Например, тот же Start подготовил целый сериал, где все персонажи были созданы нейросетями. Как «Газпром-Медиа Холдинг» использует ИИ в контуре своей медийной экосистемы?

— Мы используем ИИ в самых разных направлениях своей работы. Допустим, на Rutube ИИ нам помогает при модерации контента, формировании персонализированных рекомендаций, в клиентском сервисе и во многом другом. ИИ мы применяем и в сфере производства контента. Например, наша мультипликационная студия «Ярко» использует ИИ, чтобы делать прототипы образов героев. Это и избавляет художников от рутины, и одновременно ускоряет процессы — сейчас на создание прототипов нужно около полутора часов, а не несколько дней, как раньше. Значительная экономия времени.

Работа сценаристов тоже облегчается с помощью искусственного интеллекта. Так, у нас есть свой софт, обученный на нашей сценарной базе — он помогает писать фрагменты сценариев. Но, конечно, не истории целиком — качественно сделать это может только человек.

Упомяну также, что мы планируем сделать ассистента для наших создателей контента на Rutube. Он будет работать на базе искусственного интеллекта и помогать выбрать тему ролика, писать сценарий для него, рекомендовать определенный хронометраж и даже помогать выбрать наиболее подходящий для кадра цвет одежды.

— Рассматриваете ли вы создание и выпуск полноценных проектов, созданных исключительно ИИ?

— На данный момент, несмотря на головокружительную скорость развития технологий, ИИ не готов к тому, чтобы полностью создать по-настоящему оригинальный, глубокий и интересный проект. Прежде всего это связано с тем, что ИИ не обладает эмоциональным интеллектом как человек, а именно эмоциональный интеллект позволяет придать каждому творческому проекту индивидуальность и неповторимость. Поэтому мы предпочитаем более классические подходы к производству во главе с человеком, где ИИ используется как инструмент.

— Как нейросети помогают с модерацией контента, если говорить о Rutube и Premier? Можете ли вы объяснить принцип работы системы модерации? Сколько UGC-тайтлов было выявлено и удалено с его помощью (только на Rutube)?

— Модерация Rutube активно использует помощь искусственного интеллекта при поиске возможных нарушений в контенте, загружаемом пользователями. Так, например, четыре из пяти решений о публикации комментариев под видео и трансляциями принимается нейросетью. А все видео, которые авторы загружают на платформу, проверяются целым набором ML-моделей: одна модель анализирует возможные нарушения в названии и описании видео, другая ищет потенциальные риски в аудиоряде, анализируя автоматически сформированную транскрипцию речи, еще целый ряд моделей анализирует видеоряд. Сигналы о возможных нарушениях автоматически собираются в отчеты.

По некоторым из моделей модераторы получают подсказки непосредственно в сервисе модерации. Под его «капотом» скрывается целый комплекс моделей. При их разработке мы ориентируемся на полноту получаемых сигналов от нейросетей: лучше модель подсветит сомнительный момент, а модератор примет окончательное решение оставить контент на платформе, чем модель не подсветит ничего и модератор пропустит видео с нарушением.

Например, модель детекции откровенного контента подсвечивает около 90% случаев нарушений. Окончательное решение при оценке контента остается при этом за человеком.

— Как вы в целом оцениваете применение ИИ в кинопроизводстве? Можно ли назвать это этичным (принимая во внимание многочисленные споры о дипфейках)?

— Искусственный интеллект уже стал частью мирового кинопроизводства. Его используют для автоматизации процессов, создания спецэффектов, улучшения качества старых фильмов или работы с цветкорром. Это ускоряет и удешевляет производство. Так, с помощью ИИ можно вычитывать сценарии на ошибки и предлагать правки, даже подсказывать детали для проработки персонажей. Например, благодаря алгоритмам сценарист может не тратить несколько дней на сбор информации, допустим, об определенном психологическом типаже — ИИ за секунды обработает массив данных. Хочу привести также пример реализованного проекта — документального сериала Premier «Цвет истории», в котором c помощью ИИ были покрашены и восстановлены архивные кадры времен Великой Отечественной войны.

Важно сохранять баланс: использовать технологии как помощника, а не замену человека. Этически корректное применение ИИ предполагает прозрачность — без этого возникают трудовые и моральные конфликты, как в случае с дипфейками, которые вы упомянули. Поэтому мировая индустрия вырабатывает стандарты маркировки и контроля.

В целом попытки заменить людей алгоритмом приводят только к гибели креатива. Поэтому искусственный интеллект должен оставаться инструментом. Тогда это будет этичным.

— Как «Газпром-Медиа Холдинг» выстраивает сотрудничество в сфере технологий и контента с зарубежными партнерами? Например, Китай сегодня — один из лидеров в области внедрения инноваций. Есть ли у вас совместные проекты и планы?

— Мы активно развиваем международное сотрудничество, особенно в области технологий и искусственного интеллекта. Во время официального визита в Пекин в конце августа — начале сентября мы подписали соглашение с ведущей китайской IT-компанией Beijing Auranova Technology & Culture Media Co., Ltd. Она специализируется на разработках в области ИИ и активно использует его для автоматического создания контента и ведения социальных сетей. Мы рассматриваем внедрение подобной технологии на Rutube. Сейчас этим занимается рабочая группа.

Компания Beijing Auranova планирует содействовать российским блогерам и инфлюенсерам в выходе на китайский рынок — инструментами, технологиями и экспертизой. Наш холдинг обеспечит поддержку китайским блогерам в выходе на наши платформы. Вместе с китайскими коллегами мы планируем делать совместный мультимедийный контент на основе ИИ-технологий Auranova. А в перспективе мы будем использовать их также для перевода контента на разные языки — это поможет нам усилить присутствие за рубежом.

Что касается других направлений, мы также выстраиваем партнерства с дружественными государствами. Сейчас наши цифровые активы развивают сотрудничество со странами Азии и Африки. В частности, мы переводим контент, привлекаем локальных зрителей. Кроме того, мы размещаем наши сервера за рубежом — они уже есть в странах СНГ, Германии и США. Мы видим растущий интерес зарубежной аудитории — только за этот год количество просмотров из-за рубежа превысило 1,8 млрд, и именно такие проекты помогают нам укреплять присутствие на международной арене.

— Планируете ли вы расширять сеть доставки контента? Если да, то сколько вы планируете закупить серверов до конца года?

— Мы постоянно дорабатываем и совершенствуем нашу серверную инфраструктуру, так как это критически важный элемент в работе видеосервисов. На сегодняшний день она представлена в 36 городах России, а также за рубежом. В этом году мы увеличили количество серверов более чем на 25%, а количество CDN-серверов — в два раза. До конца года мы планируем запустить еще 100 CDN-серверов. Увеличение их количества позволит нам сократить время загрузки видео до пользователя, нарастить емкость сети до 15 Тбит/с. Это не только даст еще большую пропускную способность, но и повысит устойчивость нашей инфраструктуры к DDoS-атакам. Уже сейчас в пиковые моменты мы испытываем нагрузку свыше 8 Тбит/с и обрабатываем более миллиона запросов пользователей в секунду.

— Какие технические нововведения ждут Rutube, Premier и Yappy после объединения? В чем заключается самый сложный аспект объединения (с технической точки зрения)?

— Объединение платформ предполагает интеграцию трех разных сервисов. Она происходит на нескольких уровнях: процессов разработки и поддержки, стека технологий, а также сервисов и инфраструктуры. К нынешнему моменту мы практически завершили объединение сервисов на одной технологической базе. Нам предстоит обеспечить бесшовность переходов между интерфейсами и сквозные функции —рекомендации и поиск. Пользовательский интерфейс мы адаптируем под совместную аудиторию трех разных сервисов, чтобы ей было удобно просматривать контент в соответствии со своими привычками.

Самый сложный аспект — это создание единой инфраструктуры. Экосистемное объединение всех площадок в одном месте — это непростая как техническая, так и продуктовая задача. Однако объединение разрозненных команд в одну большую позволит нам использовать сильные стороны всех частей нашей технической системы — именно на этом мы сейчас сосредоточены.

— Если говорить об объединениях, в чем была цель интеграции «Рувики» и Rutube?

— Мы хотим поддержать наших коллег, которые создают большую энциклопедию. Вообще, считаю, что максимальная представленность информации в цифровой среде — это важнейший элемент развития нашего общества. И мы, и «Рувики» занимаемся этим — и вот решили объединить усилия. Вместе мы делаем энциклопедические знания доступнее и понятнее для зрителей. Контент «Рувики» появится на Rutube, это сделает нашу платформу еще более содержательной и полезной для пользователей.

— Какие технические нововведения планируется реализовать в контуре ГПМХ до конца года (касается всех активов: радио, видеохостинг, телеканалы, онлайн-кинотеатры)?

— Что касается наших цифровых видеоактивов, сейчас все наши силы брошены на то, чтобы в 2026 году завершить их консолидацию под зонтичным брендом Rutube. К концу текущего года мы закончим интеграцию на объединенной платформе раздела Rutube shorts, а к середине 2026 года — онлайн-кинотеатра Premier. Пользователи получат широчайший выбор контента любого формата на одной видеоплатформе: коротких роликов, сериалов или полного метра. В целом наш фокус в цифровых активах — это развитие технологий, в первую очередь на базе ИИ для развития рекомендательной системы, а также рост библиотеки контента. Сейчас у нас на платформе размещено 424 млн единиц контента, а к 2028 году, думаю, наша библиотека достигнет 1 млрд видео.

Беседовала Юлия Юрасова