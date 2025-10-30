Фонтанные истории Рима

Я пил из этого фонтана в ущелье Рима.

Теперь, не замочив кафтана, канаю мимо.

Иосиф Бродский. Пьяцца Маттеи (1981).

Держу пари, никто, даже коренной римлянин, без гугла не ответит, сколько в Риме фонтанов. Между тем ни один город в мире не может в этом соперничать с Римом: их насчитывается около трех тысяч, хотя на вид он настоящий каменный мешок.

Фонтан Треви, вид из-под воды

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Поэт-романтик Перси Биши Шелли считал, что воды Вечного города — одна из главных причин его навестить. Под мощными плитами римских мостовых таится целая текучая вселенная, постоянно прорывающаяся наружу струями монументальных творений Бернини и в ручейках простых питьевых фонтанчиков — назонов (naso — по-итальянски нос), зачастую увенчанных головой Капитолийской волчицы. Пышные, искрящиеся брызгами изваяния — и следом безвестные замшелые чаши или полные влаги саркофаги с полустертой надписью acqua potabile — питьевая вода.

Римляне всегда уделяли особенное внимание воде. Древние понастроили многие километры акведуков по всей Европе; оставили после себя гигантские руины терм — как термы Диоклетиана, в которых сегодня разместились и базилика, и сады, и музей.

Но и в папском Риме не охладела любовь к бурлению воды.

До градостроительного переворота Муссолини в 1936 году на площади между Колизеем и римским Форумом, у начала виа Сакра можно было созерцать древнейший фонтан Рима — Мета суданс (потеющая, или сырая отметка), гигантский конус, у которого на состязаниях сворачивали беговые колесницы.

Этот фонтан служил началом и концом (все дороги ведут в Рим) путей, был 17 м высотой и 10 м глубиной. Муссолини, конструируя новую систему площадей, пошел против водной стихии и сравнял фонтан с землей — сегодня на его месте каменный круг.

Каждый из одиннадцати исторических акведуков носил название: или в честь императора-строителя (Аппия, Юлия, Траяна и пр.), или говорящее о качестве воды (Тепула — теплая), или адресовавшее к легенде (Вирго — воды Девы). В сегодняшних фонтанах обязательно плещутся воды древних скважин.

Нашествие готов в VI веке разрушило водопроводную систему, городская жизнь в Средние века деградировала в сравнении с античностью — и главной питьевой и хозяйственной артерией Рима стала река Тибр. Санитарные условия особенно никого не волновали, воду отстаивали в специальных цистернах, продолжая превозносить ее качество, папы не гнушались брать ее с собой в путешествия. В Трастевере и в Сан-Пьетро, за Тибром, текли родники, водоснабжение города было кое-как налажено благодаря частным колодцам и водоносам; тогдашние источники грунтовых вод до сих питают водой дома в центре города.

И все же один древний акведук продолжал функционировать до XVI века — Аква Верджине длиной 20 км: он доставлял воду в центр города еще во времена Августа (I век до н. э.) для снабжения терм близ Пантеона и окружающего района Кампо Марцио. Имя свое акведук получил потому, что источник воды указала солдатам прекрасная дева (лат. «вирго», ит. «верджине» — дева, девственница). В XVI веке акведук завершался фонтаном Треви: тогда общеизвестный туристический монетосборник ничем не отличался от простых столпообразных источников у дорог, чистейшая вода лилась в чашу из трех отверстий («ин тривио», отсюда название — «треви»).

После столетий застоя первыми почувствовали причастность к водному владычеству над городом, естественно, папы: произошло возрождение системы водоснабжения города.

Вот некоторые любопытные экземпляры из тысячной армии водных затей Вечного города.

Папские игрушки

Многие папские фонтаны представляют собой триумфальный выход, выплеск древних вод императорских акведуков. Папы здесь выступали освободителями стихии, новыми Нептунами или Моисеями, оправляя струи в камень и снабжая конструкцию неизменными аллегорическими атрибутами власти и программными надписями. Таков величественный фонтан — триумфальная арка папы Паоло Боргезе (1605–1621) Аква Паоло, прозванный в народе Фонтаноне («фонтанище»),— творение рук Джованни и Карло Фонтана (говорящая фамилия) и Фламинио Понцио. Гигант возведен в стратегическом месте — на холме Яникул и несет воды озера Браччано с помощью акведука Траяна (109 г.). У подножия простирается весь город, на который через струи фонтана символически нисходит папская благодать.

Увлекательна история фонтана Аква Феличе (или фонтана Моисея). Папа Сикст V, в миру Феличе Перетти (отсюда и Аква Феличе), задумал снабдить водой холмистые района Виминала и Квиринала, а заодно собственную виллу в районе нынешнего вокзала Термини. Он заново отстроил акведук Алессандрино (императора Александра Севера, 222 г.) и пустил воду из Палестрины (городок в 35 км к востоку от Рима). Струи новой артерии оживили две грандиозные папские конструкции: государственную — фонтан Диоскуров (1588, переделан в 1775–1799) на холме Квиринал и частную — на вилле понтифика в форме фонтана Моисея (Доменико Фонтана, 1587) с целым созвездием аллегорий, где папа представал подобием Моисея. Это не помешало ему позаимствовать немного белого травертина для фонтана из руин терм Диоклетиана и пару львов из порфира и орнаментов — из Пантеона (перенесены в музеи Ватикана). Главную нишу заняла статуя Моисея работы скульпторов Леонардо Сормани и Просперо Антики; второму — по легенде — ошибочно приписали авторство всего памятника, и он повесился, не вынеся уродства статуи. Фонтанный Моисей, и правда, не может соперничать с творением Микеланджело (1513). Римляне окрестили фонтанного Моисея коротышкой и сложили стишок: «Фонтан хорош, вода свежа, но с чудищем вверху она уже не та. Эй, Сикст, ведь ты свое слово держишь всегда — такого "Микеланджело" вздернуть пора».

Фонтаны-легенды

Есть в Риме фонтаны, чье появление окутано тайной, к примеру, небольшой фонтан в районе гетто на площади Маттеи, описанный Иосифом Бродским. Маттеи, влиятельный средневековый римский род, держали контроль за прибрежным отрезком Тибра у острова Тиберия и соседним районом Сант-Анджело, получившим название «острова Маттеи». Постепенно на этих землях стали селиться иудеи, которым Маттеи предлагали покровительство. Небескорыстно, разумеется. В центре этого островка благополучия и вырос однажды удивительный фонтан Маттеи, или Черепах (конец XV в., Джакомо делла Порта, черепахи — Лоренцо Бернини, 1658) — изящная игрушка с фигурами четырех юношей на дельфинах, подталкивающих в раковины черепах.

Деталь фонтана Черепах на площади Маттеи

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Считается, что фонтан появился из-за любовной истории. Римский аристократ Муций Маттеи сватался к княжне Сантакроче, но отец девушки, зная его как страстного игрока, отказал. Маттеи пригласил отца с дочерью к себе на ужин и ночлег. А утром на площади красовался фонтан — явное свидетельство финансовой мощи и фантазии Муция. Неизвестно, дал ли согласие Сантакроче, но результат до сих пор радует глаз.

У площади Испании находится «потопленный» фонтан Баркачча («Лодчонка», 1627–1629) Пьетро Бернини, отца Лоренцо Бернини, знаменитого скульптора эпохи барокко и автора самых диковинных римских построек. Говорят, безвестный челн занесло на площадь рождественским наводнением 1598 года, что настолько впечатлило папу Урбана VIII Барберини, что он немедленно подогнал сюда воды акведука Аква Верджине и запечатлел судно в мраморе. Перед Пьетро Бернини стояла еще и сложная техническая задача — компенсировать малое давление вод акведука в этом месте. Поэтому лодчонка расположилась в нише ниже уровня улицы и вот уже почти четыреста лет все никак не может потонуть.

Звериная тема

На оживленной площади Барберини возносит ввысь струю фонтан Тритона (1642), творение Лоренцо Бернини. Тот же неутомимый Урбан VIII Барберини, заказчик лодочки на площади Испании, задумал вновь воспеть животворящую стихию статуей получеловека-полурыбы. Коленопреклоненное божество, закинув голову, трубит в морскую загогулину, восседая на раковине, покоящейся на дельфиньих хвостах. Ничего папского вроде нет — но можно разглядеть между хвостами дельфинов неожиданных в водном контексте пчел с герба Барберини, а также ключи и тиару, что говорит о присутствии Урбана. Римляне прозвали фонтан «звонким Тритоном», поскольку падающий с высоты поток воды производил неимоверный шум. Вероятно, не меньший переполох производили тела неизвестных, которые выкладывались у Тритона на опознание вплоть до XVIII века.

Уличный питьевой фонтан

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Все те же пчелы с герба Барберини населяют одноименный фонтан Пчел (Лоренцо Бернини, 1644), грациозно примостившийся на углу площади неподалеку от Тритона. По поводу этой деятельной папской семьи в народе существовала поговорка: «Что не успели сделать варвары – сделали Барберини»,— в положительном смысле это относится к самым причудливым фонтанам города.

Есть в Риме и тритон, из уст которого давно не течет вода,— это маскарон I века в стене под портиком церкви Санта Мария ин Космедин, получивший название «Уста Истины». Источники XI века приписывали ему пророческие свойства, а в XII–XV веках сюда якобы приводили супругов и разных врунов для проверки верности их показаний посредством просовывания руки в отверстие фонтана (часто палач, притаившийся за стеной, «отгрызал» мошенникам руку вместо тритона). Подобная романтическая история с незаслуженно осужденной женой описана в «Декамероне» (1349–1351) Джованни Бокаччо и в шуточной форме обыграна Грегори Пеком в фильме «Римские каникулы» (1953).

Любопытен фонтан Бабуина (1576) с водой из акведука Аква Феличе. Причиной прозвища послужила крайняя нелицеприятность языческой статуи получеловека-полукозла (вероятно, копии древней скульптуры Силена), возлежащего на краю взятой из терм мраморной ванны. Прозвище оказалось настолько живучим, что повлияло на переименование улицы Паолина в улицу Бабуина.

Замыкает парад фонтанных животных курьезный персонаж — свиноматка. Ей был посвящен ныне разобранный фонтан делла Скрофа, давший название улице виа делла Скрофа. Остатки свиного барельефа можно увидеть в стене монастыря августинцев, а саму чашу фонтана перенесли на угол близлежащей улицы Портогези.

Магия чисел

Особенно любимо в водной символике Рима число четыре: стороны света, времена года, континенты. На эллипсовидной площади Навона, повторяющей древние формы цирка Домициана, господствует фонтан Четырех рек, увенчанный египетским обелиском (снова Лоренцо Бернини, по заказу папы Иннокентия X, 1651). По слухам, создавая гигантские белокаменные аллегории рек Дуная, Нила, Ганга и Рио делла Плата, хитроумный скульптор думал не только об известных континентах, но и как насолить конкуренту по папским заказам — архитектору-чудаку Франческо Борромини. Бернини решил вступить в диалог с формами церкви Сант’Аньезе, выстроенной там же, в центре площади: его Рио делла Плата картинно заслоняет рукой глаза, а Нил покрыл голову плащом, якобы спасаясь от неимоверного уродства постройки. Среди морских гадов, рептилий и коней фонтана притаился голубь — не только символ Святого Духа, но и атрибут герба рода Иннокентия X Памфили. Фонтан Четырех рек также стал местом преступления против кардиналов в книге Дэна Брауна «Ангелы и демоны» (2009). Но это лишь увеличило поток паломников.

Фонтаны площади Навона

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Еще одна «четверка» водных божеств, соседствующая с гением Борромини, расположилась на перекрестке улиц виа Пиа (ныне XX сентября) и виа Феличе (ныне Четырех фонтанов) у церкви Сан-Карло.

Эти источники отстраивались на частные средства. Речь идет о временах уже известных нам Сикста V, Доменико Фонтана (фонтан Моисея) и Муция Маттеи (фонтан Черепах). В 1589 году понтифик послал Маттеи через архитектора пять кусков вулканического туфа с раскопок Палатинского холма. А Муций украсил углы смотрящих на перекресток домов божествами и добродетелями над замшелыми чашами, словно только что поднятыми со дна. Здесь и кудрявый бог реки Арно со львом на фоне стеблей папируса (вспомним о Ниле), и напротив него, на углу церкви Сан-Карло (Борромини, 1638–1661) — лохматый Тибр с рогом изобилия и Капитолийской волчицей, и два женских божества — Юнона (Мужество) в короне, с львом и лебедем, смотрящая в сторону Испанской лестницы, и дева с собакой, заснувшая на папском троехолмии — Диана (Верность). Кроме того, фонтан оказывается на перепутье главных магистралей Рима и словно благословляет своими водами путь на все четыре стороны — к холмам Эсквилину, Пинчо и Квириналу.

Носы и носики

Рим — единственный город, где существуют фонтанчики, специально спроектированные для утоления жажды; упомянутые выше великолепные фонтаны выражают всевозможные отвлеченные идеи. Как правило, «носики» содержат в себе 100 кг чугуна и возвышаются столбиком на 1,2 м от земли. Есть назоны из травертина, так называемые фонтанчики римской волчицы, поскольку вода в них льется из латунной пасти прародительницы, вскормившей Ромула и Рема. Каждый жаждущий невольно припадает к истокам римской истории.

Вдоволь наскитавшись по фонтанным маршрутам, необходимо вернуться к истокам девственных вод Аква Верджине — к величественному и давно любимому по «Сладкой жизни» (1964) Феллини фонтану Треви (Никола Сальви, 1732–1735), объединившему однажды воедино архитектуру, скульптуру и стихию вод, бросить монетку и загадать когда-нибудь еще раз проплыть по римским течениям. Или, настроившись на музыкальную волну, вновь услышать знакомые звуки струй в симфонической поэме «Фонтаны Рима» (1916) Отторино Респиги.

Надежда Чамина, кандидат искусствоведения, PhD, университет Болоньи