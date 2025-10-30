Лауреаты Научной премии Сбера 2025 года будут объявлены в декабре уже в четвертый раз. За эти годы премия не только завоевала популярность среди российских ученых, но и обрела статус престижной. Секрет успеха — взвешенный отбор лауреатов и строгая система номинирования. При этом сама Научная премия Сбера стала не только инструментом по популяризации науки в обществе, но и своего рода инструментом по выявлению и формированию наиболее актуальных исследовательских приоритетов. Среди ключевых трендов — широкое внедрение технологий искусственного интеллекта в научную практику. О грядущем научном сезоне и влиянии ИИ на исследовательский ландшафт "Ъ-Науке" рассказали представители комитета премии.

«Наука в нашей стране все еще недооценена»

Ольга Донцова, академик РАН, глава ученого совета Научной премии Сбера в номинации «Науки о жизни», заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ им М. В. Ломоносова:

— В направлении «Науки о жизни» перед нами стоит непростой выбор: мы видим множество достойных ученых как среди представителей старой школы, которые по-прежнему активны в науке, так и среди молодых исследователей. Считаю крайне важным, что поддержка выдающихся ученых в рамках Научной премии Сбера показывает молодым специалистам ориентир для профессионального роста.

На мой взгляд, наука в нашей стране все еще недооценена и большую роль в ее популяризации играют различные премии, особенно такие, которые показывают: есть и другие возможности помимо государственных фондов. В этом заключается принципиальная ценность, поскольку это дает исследователям четкое понимание: частные компании уверены, что наука необходима для развития страны. Ведь молодому ученому крайне важно чувство стабильности — понимание, что у него будут финансовые возможности и для продолжения собственных исследований, и для личного развития.

Сегодня работу исследователей значительно облегчают биоинформатические подходы, большой вклад вносит развитие искусственного интеллекта — для нас это новый и важный инструмент. Это часть исторического процесса: сначала появился микроскоп — мы увидели клетки, затем появился криоэлектронный микроскоп — и мы открыли мир молекул. Теперь же возник искусственный интеллект — и у нас есть возможность анализировать огромные массивы данных, что раньше было практически невозможно.

Важно понимать: искусственный интеллект сам по себе не способен на полноценную генерацию научных идей. Это лишь инструмент, который может анализировать данные, а вот предложить что-то принципиально новое, то, что до него никто не делал,— в этом я очень сомневаюсь. Для этого все-таки необходим человеческий разум. Человек в любом случае останется в центре научного процесса. ИИ облегчит работу, возможно, возьмет на себя некоторые рутинные задачи, не требующие особого творчества. А там, где необходимо креативное мышление, человек незаменим.

ИИ крайне важен для предсказания и формулирования гипотез, которые затем можно проверить экспериментально. Но, конечно, ИИ — не панацея, а лишь инструмент. Он не может ничего придумать сам, он способен только выявлять связи и закономерности. Такой анализ данных — это чрезвычайно важно. И нужно понимать, что современная наука находится на стыке разных дисциплин: математики, информатики, биологии, медицины, физики, химии — все это работает в комплексе.

Будущее — за междисциплинарными открытиями и эффективными коллаборациями научных коллективов. Сейчас без этого просто невозможно получать современные результаты. Можно, конечно, заниматься узкими задачами, но добиться чего-то по-настоящему масштабного в одиночку невозможно.

«Наш выбор лауреатов не вызвал отторжения у консервативной научной среды»

Александр Кулешов, академик РАН, сопредседатель комитета Научной премии Сбера, ректор Сколтеха:

— Академическая среда у нас очень консервативна, поэтому новые научные награды не очень быстро внедряются в сознание и становятся популярными. Это нормально, так и должно быть. И на этом фоне особенно приятно, что Научная премия Сбера сегодня так популярна и престижна. Большую роль в этом успехе сыграло то, что первые три результата — наш выбор лауреатов в 2022, 2023 и 2024 годах — не вызвали в научной среде ни малейшего отторжения: любой член научного сообщества может признать (с удовольствием или без), что все наши лауреаты, безусловно, выдающиеся люди, и это обнадеживает.

Научные премии в целом — вещь абсолютно необходимая. И важнее не то, государственная премия или негосударственная, а какой размер у ее денежной части. В какой-то степени это определяет престиж. Полагаю, размер Научной премии Сбера — еще один фактор ее успеха.

Заявки у нас традиционно очень разнообразны. В этом году их было почти три сотни. Прежде всего это ИИ: он интересен не только Сберу, но и стране в целом, массе людей, работающих в этой области. Сегодня эта технология не просто широко используется, а во многих случаях служит основой для получения новых результатов.

Например, можно разработать новый материал не экспериментальным путем, а перебором различных комбинаций: используя алгоритмы ИИ, сегодня можно получить нужную тебе структуру. ИИ незаменим в биологии, химии, экспериментальной физике. Может быть, в перспективе он будет применяться даже в математике: олимпиадные задачи, например по планиметрии, ИИ сегодня решает лучше любого человека.

Что касается опасений касательно негативных эффектов от все более широкого применения ИИ — пока что их нет. На днях я смотрел американский сериал «Позолоченный век». Это конец XIX — начало XX века, изобретение электричества. Люди обсуждают: как это плохо, сколько рабочих мест будет утрачено в результате внедрения этого изобретения! То же самое — луддиты, которые ломали станки. Это происходит сегодня с ИИ. Очень много страхов. Но, как показывает история, ничего драматического с появлением новых технических возможностей не произошло. Так что будем надеяться на лучшее.

«Важная задача современной науки — работать вместе с ИИ»

Альберт Ефимов, секретарь комитета Научной премии Сбера, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка:

— Технологическое лидерство — это будущее России, и оно невозможно без научных прорывов. Выделяя лауреатов, их работы, мы совместно с научным сообществом определяем наиболее перспективные исследовательские направления, очерчивающие новые горизонты. Научная премия Сбера — это наша признательность ученым за их вклад, за их целеустремленность к совершению открытий, полезных для всего человечества.

Не менее важно то, что с помощью Научной премии Сбера мы формируем ориентиры для научного сообщества, особенно для молодых исследователей. Они стремятся работать с лауреатами, участвовать в их экспериментах и совместных проектах. Таким образом, вся научная среда в конкретных областях получает четкие векторы развития.

Наконец, Научная премия Сбера — пример того, как можно поддерживать науку в целом и фундаментальные исследования в частности. Мы постоянно объясняем бизнес-сообществу: без фундаментальных исследований прикладная наука не сможет долго быть конкурентоспособной. Но в отличие от прикладных разработок, в фундаментальных исследованиях невозможно заранее определить, какое именно направление окажется полезным. Мы просто не знаем этого. Еще Гераклит говорил: если ты не ждешь неожиданного, ты не заметишь его, ибо оно не изучено и не оставляет следов.

Хорошо виден растущий интерес к Научной премии. Индикатором его стал трехкратный рост числа заявок. Для нас это самый важный показатель. Мы видим, что все больше исследователей участвуют в выдвижении своих коллег, а работы поступили со всей страны.

Сколько поступило заявок Прием заявок на Научную премию Сбера в 2025 году проводился с апреля по май. Всего поступило 290 заявок — рекордное количество, почти втрое больше, чем годом ранее. Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска и Казани.

Анализ заявок показывает, что российская наука во многом следует общемировым тенденциям. В номинации «Физический мир» наблюдается растущий интерес к новым материалам и инновационным способам производства уже известных. В номинации «Наука о жизни» фокус сохраняется на изучении различных процессов в живых организмах, стремлении применить полученные знания в медицине. Работы, улучшающие качество жизни человека, остаются приоритетом как для российских, так и для мировых ученых.

Интересная картина складывается в номинации «Цифровая вселенная». Исследователи старой школы по-прежнему занимаются фундаментальными вопросами в области математики и ее приложениями к вычислениям, физике и так далее. Совсем немногие переориентировались на возникшие в последние 10–15 лет новые направления. Молодое поколение ученых проявляет больший интерес к развитию в области искусственного интеллекта. Впрочем, фундаментальные проблемы также для них остаются актуальными.

Полагаю, не пройдет и пяти лет, как очередную Научную премию Сбера выдадут за исследование, которое будет целиком создано ИИ. Сегодня его широкое внедрение в науке дает начало новому направлению — так называемым автономным лабораториям, в которых эксперименты проводят роботы под управлением ИИ. Безусловно, награду за открытие, совершенное в ходе таких экспериментов, получит коллектив или ученый, предложивший саму идею.

Важная задача современной науки — работать вместе с ИИ, при этом можно быть уверенными, что человек останется в центре научного процесса. Блестящие, прорывные идеи рождаются из гениальной интуиции исследователей и, к счастью, пока не могут возникнуть в недрах ЦОДа, хоть множество помощников ученых и будут размещаться именно там.

