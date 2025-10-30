Курс на биоэкономику

Биоэкономика — новая реальность для России и всего мира, констатируют эксперты. Успех на этом направлении имеет стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета страны. Переход к новой модели требует глубоких исследований, инновационных разработок, подготовки квалифицированных кадров, и уже сегодня этим занимаются ведущие российские вузы. Одним из примеров такой работы стал РЭУ им. Г. В. Плеханова — здесь ввели сразу несколько образовательных программ по биоэкономике, создали современные лаборатории для проведения исследований и апробации технологических разработок в этой сфере. Подробнее о вкладе университета в развитие перспективного направления — в материале «Ъ-Науки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие R&D-центра пищевых биотехнологий в Плехановском университете

Фото: пресс-служба РЭУ им. Г.В. Плеханова Открытие R&D-центра пищевых биотехнологий в Плехановском университете

Фото: пресс-служба РЭУ им. Г.В. Плеханова

В феврале этого года президент России Владимир Путин назвал биоэкономику «новой реальностью», к которой движется страна. По словам главы государства, снижение негативного воздействия на окружающую среду при сохранении индустриального и технологического прогресса — важнейшее условие для справедливого и сбалансированного глобального развития. «Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности — биоэкономики»,— сказал глава государства, выступая на Форуме будущих технологий—2025 в Москве.

Большое внимание российских властей к биоэкономике обусловлено её стратегической значимостью для сохранения технологического суверенитета и лидерства страны. Уже сегодня в РФ готовят национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». «[Национальный] Проект детально проработан и в ноябре будет внесен в президиум совета при президенте по стратегическому развитию»,— сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на международном форуме «Биопром», проходившем в Геленджике 5–6 октября. Национальный проект поможет организовать производство и стимулировать сбыт биотехнологической продукции, подготовить кадры для новой отрасли, а также обеспечит научно-технологическую поддержку развития биоэкономики. В рамках господдержки предусмотрены инвестиции в модернизацию профильных предприятий, разработку технологий, создание межрегиональных центров опережающей подготовки кадров. Все это должно вывести Россию в мировые лидеры отрасли и обеспечить конкурентоспособность отечественных продуктов биоэкономики на мировом рынке.

Хотя нацпроект направлен на достижение технологического суверенитета, Россия в целом готова сотрудничать по направлениям биоэкономики и с другими странами. Развитие биоэкономики может стать стратегическим направлением по взаимодействию со странами БРИКС — Бразилия, Индия и Китай, например, являются мировыми лидерами по уровню инновационной деятельности и объему инвестиций в сферу биоэкономики.

Вклад университетов

Переход к биоэкономике требует проведения глубоких исследований, разработки и внедрения инновационных технологий — уже сегодня ведущие российские вузы принимают активное участие в этой работе.

Большое внимание этой перспективной сфере уделяют в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Специалисты университета стремятся объединить технологические компетенции и научно-технологическую инфраструктуру для создания биотехнологий с гуманитарным знанием, работают над приращением междисциплинарных знаний для развития биоэкономики РФ. Университет давно занимается пищевой микробиологией и биохимией — эти заделы сохранены и теперь получают новое развитие.

В настоящее время Плехановский университет является участником программы стратегического технологического лидерства «Приоритет-2030» по направлению «биоэкономика». Университет проводит научные исследования и участвует в создании эффективной системы подготовки кадров, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов по различным направлениям такой комплексной надотраслевой системы, как биоэкономика. Сегодня в РЭУ им. Г. В. Плеханова открыты для приема программа бакалавриата «Биоэкономика пищевых систем» по направлению «Биотехнология» и программы «Биоэкономика» и «Технологическое лидерство» по направлению «Экономика», отмечает ректор Плехановского университета Иван Лобанов.

В университете реализуют два крупных стратегических проекта в сфере биоэкономики: «Биотехнологии пищевых систем» и «Биотехнологии для утилизации отходов». Они призваны обеспечить подготовку квалифицированных кадров и увеличить долю коммерциализуемых результатов исследований и разработок вуза в сфере биоэкономики.

Создать условия

Для подготовки специалистов в сфере биоэкономики нужны специализированные лаборатории и современное оборудование. При поддержке индустриальных партнеров в Плехановском университете постоянно совершенствуют условия, в которых трудятся научные сотрудники и студенты. Высшая инженерная школа «Новые материалы и технологии», например, имеет более 30 учебных и научных лабораторий, более 400 видов оборудования R&D (англ. Research & Development, исследования и разработка.— «Ъ-Наука»), распределенную сеть исследовательских локаций индустриальных партнеров.

Летом 2025 года в университете открылись сразу две новые лаборатории по разработке биотехнологий. В июле начала свою работу лаборатория «Перспективные агро- и аквабиотехнологии», в создании которой участвовал индустриальный партнер — АНО «Биосферные технологии». Здесь разрабатывают алгоритмы машинного обучения и компьютерного зрения для использования в растениеводстве, изучают перспективы применения водорослей для очистки воды, ищут подходы для выращивания зеленных и ягодных культур с заданным нутриентным составом — источников дефицитных витаминов и минеральных веществ.

В октябре 2025 года в Плехановском университете также был официально открыт исследовательский R&D-центр пищевых биотехнологий, включающий три опытно-промышленных лаборатории. По словам почетного гостя церемонии открытия, заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука, уникальность центра — в комплексном стратегическом подходе: там будут не только готовить высококвалифицированных специалистов, но и формировать междисциплинарную модель подготовки кадров для биоэкономики России, ориентированную на максимально эффективное использование ресурсов. Здесь будут тестировать технологии производства сыров, хлебобулочных и кондитерских изделий, напитков брожения с использованием заквасочных микроорганизмов отечественного производства. Также, по словам ректора Плехановского университета Ивана Лобанова, позже на базе центра планируется создать библиотеку биологических штаммов и микробиологическую лабораторию. Эти разработки в будущем позволят производить продукты питания с высокой добавленной стоимостью и биологической ценностью, что обеспечит импортозамещение и продовольственную безопасность России.

Кадры будущего

Подготовка кадров в сфере биоэкономики — важный вызов, требующий совершенствования образовательных программ в отечественных образовательных учреждениях. РЭУ им. Г. В. Плеханова вводит биоэкономические дисциплины на всех уровнях образования. В 2025 году в Экономическом лицее Плехановского университета открыли первый в стране биоэкономический класс, где учащимся преподают основы биотехнологий и экологической грамотности. В университете также стартовало обучение на новых программах бакалавриата и магистратуры, запущена программа дополнительного профессионального образования. В планах вуза на ближайшие три года — открыть четыре новые образовательные программы основного образования и 14 программ дополнительного профессионального образования, связанных с биоэкономикой.

Представители университета отмечают, что развитие новых программ обучения позволит обеспечить отрасль квалифицированными специалистами. По словам замруководителя Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» Марины Положишниковой, особенность их подготовки заключается в междисциплинарном подходе.

«Успех будет определяться не глубиной знаний в одной области, а способностью к синтезу: на стыке биотехнологий, биоинформатики, экономики замкнутого цикла, технологического предпринимательства и проектного управления рождаются прорывные решения. Наша задача — создать образовательную среду, где этот синтез становится языком повседневности»,— считает Марина Положишникова.

Значительный блок исследований, которые проводятся в РЭУ им. Г. В. Плеханова, посвящен совершенствованию человеческого капитала в биоэкономике. В университете исследуют организацию подготовки кадров для биоэкономики в российских регионах и перспективы их трудоустройства, разрабатывают соответствующие цифровые решения.

«Формирование биоэкономики РФ должно быть ориентировано на укрепление человеческого капитала. Этого возможно достичь через применение биотехнологий для улучшения здоровья и приращение соответствующих знаний по различным направлениям биоэкономики. Развивая промышленные биотехнологии, нельзя забывать о необходимости интеграции в хозяйственную систему экологических биотехнологий. Вместе с этим важно осознать, что развитие биоэкономики России должно привести к интеграции биотехнологий в различные отрасли народного хозяйства»,— комментирует Екатерина Титова, ведущий научный сотрудник НИИ развития образования РЭУ им. Г. В. Плеханова.

