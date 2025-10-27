Первый межвидовой барьер

В 1937 году в глухой дальневосточной тайге советский микробиолог Лев Зильбер сделал открытие, которое через 80 лет объяснит природу пандемий коронавируса, птичьего и свиного гриппа. Изучая загадочное заболевание, поражавшее красноармейцев и местных жителей, он первым в мире доказал: вирусы способны преодолевать межвидовые барьеры и переходить от животных к человеку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Лев Александрович Зильбер, советский микробиолог и иммунолог со своими сотрудниками

Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Профессор Лев Александрович Зильбер, советский микробиолог и иммунолог со своими сотрудниками

Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В рамках Всероссийского фестиваля «#Вместе с российской наукой» Светлана Камалова, кандидат биологических наук и доцент кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии СибГМУ, прочитала лекцию о Льве Зильбере — ученом, который заложил основы современной вирусологии и предвосхитил механизмы межвидовой передачи инфекций.

Сегодня термины «зоонозные инфекции» и spillover — переход патогенов от животных к людям — стали привычными в научной литературе и СМИ. Но в 1930-е годы сама идея о том, что вирус может «перепрыгнуть» с одного биологического вида на другой, казалась революционной. Зильбер не просто выдвинул гипотезу — он экспериментально подтвердил ее в условиях, которые современные исследователи сочли бы невозможными.

История началась с эпидемии неизвестной болезни на Дальнем Востоке. Врачи классифицировали ее как «токсический грипп», но симптомы не укладывались в привычную картину. Заболевание носило сезонный характер — вспышки приходились на весну и начало лета, поражалась центральная нервная система, смертность была высокой. Наркомздрав направил для расследования экспедицию во главе с Зильбером.

Через два дня после прибытия в тайгу исследователь выдвинул гипотезу о клещевой природе инфекции. Толчком послужила ветеринарная статья о частоте присасывания лесных клещей к коровам — пик активности паразитов точно совпадал с периодом максимальной заболеваемости людей. Эта корреляция натолкнула Зильбера на мысль о переносчике, связывающем животный и человеческий миры.



Доказательство требовало эксперимента в условиях, далеких от стерильных лабораторий. В глухой тайге, где не было ни ламинарных боксов, ни современного оборудования, команда Зильбера создала полевую лабораторию. Из Москвы доставили лабораторных мышей, крыс, кроликов и даже японских обезьян. Исследователи заражали животных вирусом, выделенным из клещей, и наблюдали развитие той же симптоматики, что у людей.

Эксперименты оказались опасными: несколько сотрудников экспедиции, включая будущего создателя вакцины от полиомиелита Михаила Чумакова, заразились вирусом клещевого энцефалита. Чумаков остался с параличом на всю жизнь, но наука получила фундаментальное доказательство: один и тот же возбудитель может поражать разные виды животных и человека.

К августу 1937 года Зильбер составил полный отчет о новой вирусной инфекции с рекомендациями по профилактике и лечению. Но главное открытие выходило за рамки клещевого энцефалита: исследователь установил принципиальную возможность межвидовой передачи вирусов. Этот вывод опередил свое время на десятилетия.

Научная карьера Льва Александровича складывалась драматично. Трижды его арестовывали по обвинениям в диверсии — парадоксальная судьба ученого, боровшегося с эпидемиями. После ликвидации вспышки чумы в Нагорном Карабахе в 1930 году его обвинили в намерении заразить население Азербайджана. Успешная экспедиция на Дальний Восток обернулась вторым арестом — по доносу о планах распространить энцефалит в Москве через водопровод. Третье заключение последовало в 1940-м, возможно, за отказ заниматься разработкой бактериологического оружия.

Даже в ГУЛАГе Зильбер оставался ученым. За полярным кругом он разработал дрожжевой препарат из ягеля для лечения пеллагры — авитаминоза, косившего заключенных. В тюремной «шарашке» сформулировал вирусную теорию происхождения рака, тайно передав рукопись через Зинаиду Ермольеву — микробиолога, которая позже спасла Сталинград от холеры и наладила производство отечественного пенициллина.

Освобожденный в 1944 году Зильбер получил 20 лет для научной работы. Он развил теорию онковирусологии, открыл специфические опухолевые антигены, заложил основы иммуногистохимии — метода, который сегодня используется для диагностики рака. Его идеи о вирусной природе некоторых злокачественных опухолей подтвердились в 1983 году, когда немецкие ученые выделили ДНК вируса папилломы человека из образцов рака шейки матки и получили за это открытие Нобелевскую премию.

Но главным наследием Зильбера стало понимание механизмов межвидового перехода инфекций. Он показал, что патогены животных могут адаптироваться к человеку, и доказал это экспериментально. Сегодня мы знаем: SARS-CoV-2 перешел к людям от летучих мышей через промежуточного хозяина, вирусы гриппа H5N1 и H1N1 имеют птичье и свиное происхождение, MERS-CoV связан с верблюдами. Все эти патогены следуют модели, которую Зильбер описал в 1930-е годы.

Особенно пророческими оказались выводы советского вирусолога о роли экологических изменений в появлении новых инфекций. Вырубка лесов, изменение климата, урбанизация — все это увеличивает контакты между дикими животными и человеком, создавая условия для spillover-событий. Пандемия COVID-19 стала трагическим подтверждением этих закономерностей.

Современная эпидемиология использует концепции, заложенные Зильбером. Системы мониторинга зоонозных инфекций, программы One Health, объединяющие медицину человека и ветеринарию, принципы эпидемиологического расследования — все это развивает идеи, впервые реализованные в дальневосточной тайге в 1937 году.

Лев Александрович умер в 1966 году, успев увидеть признание своих теорий научным сообществом. Его ученики создали школу отечественной вирусологии, а методы работы с опасными патогенами, разработанные в экстремальных условиях, стали основой современных протоколов биобезопасности.

Ирония истории: ученого, которого трижды обвиняли в биотерроризме, сегодня чтили бы как пророка пандемий. Зильбер на 80 лет опередил понимание того, как вирусы преодолевают видовые барьеры и становятся угрозой человечеству. Его открытия объясняют не только прошлые пандемии, но и помогают готовиться к будущим, ведь новые зоонозные инфекции неизбежно появятся снова.

Фестиваль реализуется ПсковГУ при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. В рамках проекта проходят открытые научно-популярные лекции в онлайн-формате на тему «Выдающиеся российские ученые и изобретатели», Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ и проектов «Молодежь в науке», лекторий «Говорит ученый: о науке простым языком», квесты, посвященные достижениям отечественной науки. Запланировано проведение «Школы молодых исследователей», в рамках которой пройдет не менее пяти тематических смен по приоритетным научным направлениям, межрегионального фестиваля научно-образовательных и исследовательских проектов «Наука вне границ 2.0», а также Всероссийского научно-просветительского форума «Вместе с российской наукой».

Татьяна Мейлахс