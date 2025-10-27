На Дону суд запретил двум производителям выпускать молочную продукцию

В Ростовской области специалисты Роспотребнадзора с начала 2025 года проверили 248 предприятий-поставщиков молока в образовательные организации, а также проконтролировали маркировку товаров через государственную информационную систему мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты провели 205 профилактических визитов в школы и медицинские учреждения с отбором проб молочных продуктов. Участникам рынка объявили 268 предостережений. Лаборатории исследовали более 2,5 тыс. проб молочных продуктов. Так, проб с превышением содержания химических загрязнителей не обнаружили, однако по микробиологическим показателям не соответствовали нормам 1,2% образцов. При этом из 318 исследованных проб по физико-химическим показателям 9,6% не соответствовали требованиям.

Ведомство по факту нарушений наложило штрафы на общую сумму 600 тыс. руб., выдало 114 предписаний об устранении нарушений, разработке программ по предотвращению вреда и приостановке продаж. Так, управление признало недействительными декларации о соответствии ИП Силкина М.М., ИП Шейкина А.В., ООО «Раймолпром Матвеево-Курганский», ООО «Кагальницкий молочный завод». Приостановили действие деклараций ООО «Сыровар», ООО «Бела Русь», ООО «Морозовское молоко» и других компаний.

Кроме того, суд удовлетворил иски управления в интересах неопределенного круга лиц и запретил ИП Шейкину А.В. и ИП Звонареву А.В. выпускать молочную продукцию.

Константин Соловьев