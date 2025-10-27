Огнеборцы спасли на пожаре в доме на Чернышевского в Саратове 13 человек

В девятиэтажном доме на улице Чернышевского в Саратове произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 12:41 сегодня, 27 октября. Прибывшие на место специалисты установили, что горит балкон на четвертом этаже, огонь охватил 3 кв. м.

С верхних этажей задымленного подъезда огнеборцы эвакуировали девять человек, еще 13 вывели в спасустройствах. Никто не пострадал. Дознаватель МЧС России выясняет причину пожара.

Павел Фролов