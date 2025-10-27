В Оренбурге суд рассмотрит дело о хищении денег у престарелых жителем Калининграда

Прокурор Промышленного района Оренбурга утвердил обвинение по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» в отношении жителя Калининграда. Дело направлено на рассмотрение в суд, сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения денегу престарелых граждан. В августе этого года он прибыл в Оренбург и позвонил трем местным жителям 1938, 1940 и 1941 годов рождения. Житель Калининграда представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал задекларировать имеющиеся денежные средства для их сохранности.

Обвиняемому удалось получить от потерпевших свыше 1,3 млн руб., после чего его задержали правоохранители. Злоумышленник не успел распорядиться похищенным, деньги вернули законным владельцам.

Руфия Кутляева