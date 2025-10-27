Наценка за евроремонт в квартирах Ижевска при съеме составила 50%

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры с косметическим ремонтом в Ижевске составила 21,3 тыс. руб. в месяц, тогда как квартиры с евроремонтом стоят 31,9 тыс. руб., а с дизайнерским ремонтом — 32,7 тыс. руб., следует из исследования портала «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наценка за евроремонт достигла 50% по сравнению с квартирами с косметическим ремонтом, а за дизайнерский ремонт — 54%. Это свидетельствует о растущем спросе на квартиры, которые уже готовы к заселению и не требуют дополнительных вложений.

За последние пять лет средние ставки аренды однокомнатных квартир с косметическим ремонтом увеличились на 84%. Доля предложений с косметическим ремонтом снизилась с 58% до 35%, в то время как квартиры с евроремонтом увеличились с 32% до 42%, а с дизайнерским ремонтом — с 8% до 22%.

Анастасия Лопатина