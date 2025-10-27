«Кузбассразрезуголь» разработал новый нацстандарт систем безопасности для угольных разрезов

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» совместно с Ассоциацией машиностроителей Кузбасса разработала национальный стандарт РФ требований к многофункциональным системам безопасности (МФСБ) для предприятий открытой угледобычи. С октября 2025 года новые положения рекомендованы всем компаниям, работающим в сфере угледобычи.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

Как сообщает пресс-служба компании, разработка велась на протяжении трех лет. Стандарт был создан с учетом всех базовых ГОСТов в сфере охраны труда, промышленной безопасности и автоматизации производства. Также проект перед запуском был доработан с учетом мнения участников технического комитета по стандартизации ТК 269 «Горное дело», а также организаций, проектирующих и эксплуатирующих МФСБ на угольных разрезах.

«Использование многофункциональных систем безопасности является обязательным для предприятий открытой угледобычи, но единых требований к функционированию и разработке таких систем ранее не предъявлялось. “Кузбассразрезуголь” в числе первых предприятий в отрасли начал разработку собственной МФСБ»,— отметил генеральный директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

В основе нацстандарта применен риск-ориентированный подход. Документ поможет предприятиям определить инструменты, которые требуются для системы МФСБ в зависимости от геологических и горнотехнических условий работы. Кроме того, система будет задействована при государственном надзоре в сфере промышленной безопасности.

Документ регламентирует технические требования к проектированию, построению и эксплуатации МФСБ на угольных разрезах, которые помогают в управлении производственной деятельностью, предотвращении аварийных ситуаций, защите персонала и оборудования. Также стандарт закрепляет понятие МФСБ на угольных разрезах и описывает функции ключевых подсистем. Среди них, в том числе, автоматический контроль состояния горных выработок, эксплуатации горнотранспортного оборудования, систем связи и определения местоположения персонала, оборудования и многого другого.

