В Новосибирске снова не состоялись торги по КРТ микрорайона «Клюквенный»

Торги на право заключения договора по комплексному развитию территории микрорайона «Клюквенный» снова не состоялись. Итоги аукционов по трем земельным участкам планировалось подвести 29 октября. Согласно информации, размещенной на портале ГИС «Торги», на участие в них не поступило ни одной заявки. Предыдущие торги, которые также не состоялись из-за отсутствия желающих, были назначены на июль 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Площадь первого земельного участка по улице Подневича, 32 — 24,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 38,6 млн руб. По условиям договора о КРТ, застройщику необходимо внести целевой взнос на инфраструктуру в размере 255 млн руб. (вносится равными частями ежемесячно в течение двух лет) и целевой взнос на завершение строительства многоквартирных домов в размере 15,5 млн руб. (вносится равными частями в течение года).

Второй участок площадью 22,2 тыс. кв. м находится на улице Подневича, 34. Начальная цена договора — 38,5 млн руб. Целевой взнос на инфраструктуру — 272 млн руб., целевой взнос на завершение строительства МКД — 14,7 млн руб.

Площадь третьего участка по улице Подневича, 36 — 22,2 тыс. кв. м. Начальная цена — 36,6 млн руб. Целевой взнос на инфраструктуру — 235 млн руб., целевой взнос на завершение строительства МКД — 13,7 млн руб.

Микрорайон «Клюквенный» расположен в Калининском районе Новосибирска, его площадь более 200 га. В общей сложности здесь планируется построить более 1 млн кв. м. жилья. Также проектом предусмотрено возведение спортивного комплекса, ледовой арены, аквацентра, гостиницы, концертного зала и медучреждения мощностью 600–650 посещений в смену со станцией скорой помощи.

Проект разделен на четыре очереди, первую из которых планируется ввести до конца 2026 года. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 16 млрд руб. Оператор реализации проекта — АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» на сегодняшний день застройщикам в субаренду передал 6 участков.

Лолита Белова