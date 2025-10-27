В Коркино на 90 дней остановили работу наркологической клиники из-за нарушений

Коркинский городской суд на 90 суток приостановил работу центра восстановления личности «Панацея». Наркологическая клиника не соблюдала санитарно-эпидемиологические требования и нормы пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Решение принято по заявлению надзорного ведомства, которое было подано после проведенной в клинике проверки. Выяснилось, что в помещении нет вентиляции, комнаты переселены пациентами, матрасы и постельное белье не отправляют на санитарную обработку, а у сотрудников нет медкнижек. Кроме того, путь к эвакуационному выходу заставлен мебелью, в клинике есть провода под напряжением с нарушенной изоляцией, огнетушителей не хватает, часть из них также неисправна. В центр вода поступает из скважины, однако ее качество не проверялось в лаборатории.

После проверки прокурор возбудил в отношении директора наркологической клиники административное дело из-за нарушения требований пожарной безопасности, а в отношении центра — из-за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ольга Воробьева