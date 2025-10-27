Росгвардейцы Татарстана поучаствовали в акции «Связь поколений»

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Татарстана приняли участие во всероссийском фоточеллендже «Связь поколений», приуроченном к 73-й годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.

Росгвардейцы воссоздают сюжеты архивных фотографий служебной жизни своих предшественников в современных условиях. Проект запустили в 2018 году в Главном управлении Росгвардии по Московской области. В этом году акция впервые охватила все регионы страны, в том числе Татарстан.

Акция продлится до 29 октября, все фотографии будут размещены на официальных сайтах Управления Росгвардии по Республике Татарстан и ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан».

Анна Кайдалова