Рядом с курортом «Усть-Качка» продается турбаза за 160 млн рублей
В Перми рядом с курортом «Усть-Качка» продается база отдыха «Багамы» за 160 млн руб. Об этом сообщается на сайте «Авито».
Фото: авито
Общая площадь территории составляет 2 га, говорится в объявлении. Вместимость составляет 75 гостей, на территории базы три дома для отдыха семьей, компанией и для корпоративов. Также есть подогреваемый бассейн и три бани, а также банкетный зал на 100 человек и спортивная инфраструктура.
Ежемесячная прибыль составляет 1-2 млн руб. Также упоминается возможность запуска новых услуг и расширения клиентской базы.