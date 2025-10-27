Губернатор Самарской области анонсировал строительство нового здания для татарской школы

В понедельник, 27 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил школу «Яктылык» в Самаре. Также он заявил о решении построить новое здание для расширения учебного учреждения. Об этом глава региона сообщил в своем канале MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Руководство школы обратилось с просьбой помочь построить новое здание. Потребность в нем назрела давно. Детей учится много, места не хватает. Принимаем решение: новое современное здание для школы построим. Оно будет рассчитано на 3 тыс. учеников. За 2-3 года справимся», — отметил Вячеслав Федорищев.

По словам главы региона, школа «Яктылык» входит в число лучших в нашем регионе. В ней учится около 600 ребят со всей Самары. Образовательная программа направлена на углубленное изучение татарского языка. Большое внимание уделяется приобщению учащихся «к спорту, родной культуре, патриотическому воспитанию, сохранению памяти о наших защитниках Отечества».

Руфия Кутляева