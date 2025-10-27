В Уфе вынесли приговор организаторам нелегальной миграции

Кировский районный суд Уфы приговорил шестерых местных жителей к условным срокам и штрафам за организацию незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Подсудимые получили от трех до четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком, а также штрафы от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Кроме того, суд на два года запретил им принимать у иностранцев экзамен по русскому языку, истории и основам российского законодательства.

В пресс-релизе говорится, что подсудимые организовали на базе Башкирского государственного университета, Российского университета дружбы народов и ООО «Центр трудовой миграции "Образование"» фиктивный прием экзаменов у мигрантов и выдачу фиктивных сертификатов, подтверждающих знание русского языка, истории и основ законодательства страны.

Документы мигранты использовали для незаконного получения вида на жительство, гражданства России, рабочих виз, патентов и разрешения на временное проживание.

Майя Иванова